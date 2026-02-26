Live TV

Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE”

florin barbu la o sedinta
Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Foto: Inquam Photos / George Călin
Producție estimată la 18-19 milioane de tone

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că România „a devenit grânarul Europei”, susținând că extinderea sistemelor de irigații va consolida poziția țării în fruntea producătorilor agricoli din Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că, în prezent, 1,6 milioane de hectare sunt reabilitate în sistemul de irigații, iar obiectivul pentru 2027 este atingerea pragului de 2,7 milioane de hectare.

„Având în vedere că în momentul de faţă am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigaţii, o parte componentă din infrastructura principală de irigaţii a fost finanţată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar, am avut o discuţie la nivelul Comisiei Europene şi organizaţiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de irigaţii”, a declarat ministrul, într-o intervenție la DCNews. 

Potrivit acestuia, sprijinul european, acordat fără cofinanţare, a vizat infrastructura secundară, echipamente precum pivoţi şi alte sisteme utilizate direct de fermieri.

„Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro, fără cofinanţare, inclusiv TVA-ul era eligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca în momentul de faţă România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate în cultura de porumb”, a explicat acesta.

Ministrul Agriculturii a precizat că, în sistem irigat, România produce în prezent între 12 şi 14 milioane de tone de porumb: „Asta înseamnă că România poate produce în perioada următoare aproape 18-19 milioane de tone de porumb. Nimeni nu poate produce la nivelul Uniunii Europene această cantitate de porumb”.

De asemenea, acesta a reiterat că planul ministerului este ca până în 2027 suprafaţa irigată să ajungă la 2,7 milioane de hectare: „Cu 2,7 milioane de hectare în sistem irigat, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul Uniunii Europene”.

Pe lângă sectorul vegetal, oficialul a vorbit şi despre potenţialul României în zootehnie.

„România, având un potenţial agricol foarte mare şi o suprafaţă foarte mare agricolă, dacă în următorii doi ani investim aşa cum am făcut în fermele de scroafe, de reproducţie, în fermele de pui, dacă avem o finanţare corectă, România poate deveni cel mai mare jucător pe partea de zootehnie la nivelul Uniunii Europene”, a mai spus Barbu.

