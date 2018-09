Brexit. ING Bank, sub presiune să își repatrieze de la Londra angajații

ING Groep NV, care în 2016 a contopit locurile de muncă din domeniul tranzacţionării de la Amsterdam şi Bruxelles la Londra, se confruntă cu presiuni din partea Băncii Centrale Europene să le readucă în Europa Continentală.

Foto: Shutterstock

Informația a fost furnizată de pubicaţia financiară Het Financial Dagblad, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmit Reuters şi site-ul dutchnews.nl.



Reprezentanţii ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, care i-a surprins pe mulţi cu decizia de a muta la Londra traderii care se ocupă de obligaţiuni şi valută, în timp ce tendinţa era inversă, nu au putut fi contactaţi.



Autorităţile de reglementare de la BCE sunt îngrijorate că atunci când Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană unii traderi ai băncii vor rămâne fără acces la pieţele financiare europene. BCE consideră că o concentrare a directorilor de risc ai băncii la Londra reprezintă o problemă suplimentară, susţine Financial Dagblad.



ING Groep NV, considerat de importanţă sistemică, dorea prin contopirea locurilor de muncă din domeniul tranzacţionării de la Amsterdam şi Bruxelles la Londra să economisească câteva sute de milioane de euro, potrivit Agerpres.ro.



Informaţii din Het Financial Dagblad intervin într-un moment în care mediile de afaceri mizează din ce în ce mai mult pe un eşec al negocierilor între Marea Britanie şi Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna un "divorţ" fără concesii şi punerea sub semnul întrebării a oricărei perioade de tranziţie.



Firmele din sectorul financiar au abandonat deja orice speranţă cu privire la paşaportul european, care permite companiilor să îşi ofere serviciile pentru întregul continent european de la un centru situat în Marea Britanie. Acest paşaport este condamnat să dispară odată cu ieşirea din piaţa unică promisă de guvernul conservator condus de Theresa May.



Mai multe bănci emblematice din City-ul londonez au avertizat că ar putea fi obligate să mute anumite activităţi şi locurile de muncă asociate. Banca Angliei a estimat la rândul său că aproximativ 10.000 de locuri de muncă în domeniul serviciilor financiare ar putea fi mutate în prima zi a Brexitului.



ING Bank oferă servicii bancare unui număr de aproape 37 milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.



Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.

Etichete:

,