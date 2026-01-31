Consolidarea imperiului Musk: SpaceX ar lua în considerare o fuziune cu Tesla sau xAI

SpaceX ia în considerare o potențială fuziune cu Tesla Inc. sau cu firma de inteligență artificială xAI, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, un semn că miliardarul Elon Musk analizează modalitățile de consolidare a imperiului său, scrie Bloomberg.

Firma a discutat fezabilitatea unei fuziuni între SpaceX și Tesla, o idee promovată de unii investitori, au declarat sursele, cerând să nu fie identificate, pentru că informațiile nu sunt publice. Separat, ei explorează și o fuziune între SpaceX și xAI înaintea unei listări la bursă, au declarat unele dintre surse.

Orice tranzacție ar putea atrage un interes considerabil din partea fondurilor de infrastructură și a investitorilor suverani din Orientul Mijlociu, au declarat unele dintre persoane. O tranzacție ar putea necesita, de asemenea, o componentă financiară importantă, a specificat una dintre ele.

Nu au fost luate încă decizii finale, detaliile s-ar putea schimba, iar companiile ar putea decide să rămână separate, au declarat sursele. Musk și reprezentanții SpaceX, xAI și Tesla nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Diferite părți ale marii viziuni a lui Musk pentru SpaceX - compania plasând centre de date în spațiu pentru a face calcule complexe pentru inteligența artificială - ar putea fi deservite de diverse scenarii. xAI ar putea beneficia enorm de capacitatea de calcul oferită de centrele de date SpaceX de pe orbită, dacă firma poate face ca ingineria să funcționeze.

Capacitatea Tesla de a fabrica sisteme de stocare a energiei ar putea ajuta SpaceX să utilizeze energia solară în spațiu pentru a opera centrele de date. Musk a discutat, de asemenea, despre utilizarea rachetelor Starship ale SpaceX pentru a transporta roboții Optimus ai Tesla pe Lună, precum și pe Marte.

Reuters a relatat anterior despre posibila fuziune dintre SpaceX și xAI. Acțiunile xAI ar urma să fie schimbate cu acțiuni SpaceX, potrivit Reuters, care a citat o persoană familiarizată cu situația.

Unii directori xAI ar putea avea opțiunea de a primi numerar în loc de acțiuni SpaceX ca parte a fuziunii, potrivit aceleiași surse.

SpaceX analizează o listare la bursă în iunie, în preajma zilei de naștere a lui Musk, și ar putea încerca să strângă până la 50 de miliarde de dolari, au declarat persoane familiarizate cu situația. Aceasta ar face-o cea mai mare IPO din toate timpurile. Se așteaptă ca Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. și Morgan Stanley să dețină funcții de conducere.

Robinhood Markets Inc., brokerul emergent, cunoscut pentru faptul că i-a captivat pe tineri cu tranzacționarea, concurează pentru un rol cheie în oferta publică inițială de succes a SpaceX, a relatat miercuri Bloomberg News.

Bret Johnsen, CFO (director financiar) al SpaceX, le-a spus angajaților în decembrie că o potențială listare la bursă ar contribui la alimentarea unei „rate de zbor nebunești” pentru racheta sa Starship în curs de dezvoltare și pentru o posibilă bază pe Lună.

