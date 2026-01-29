Elon Musk a anunțat că Tesla nu va mai produce cele mai scumpe modele ale sale. Compania își dublează investițiile în roboți Optimus

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat, miercuri, că firma va renunța la producția Model S și Model X în următorul trimestru, punând capăt modelelor premium de SUV și sedan ale producătorului de vehicule electrice, potrivit Business Insider.

„Este timpul să punem capăt programelor Model S și X, în mod onorabil, pentru că ne îndreptăm cu adevărat către un viitor bazat pe autonomie”, a declarat CEO-ul în timpul conferinței privind rezultatele financiare din trimestrul al patrulea al Tesla.

Musk a declarat că Tesla înlocuiește liniile de producție Model S și Model X din fabrica sa din Fremont, California, cu o fabrică Optimus, obiectivul pe termen lung fiind de a produce un milion de roboți pe an.

Tesla va continua să ofere asistență pentru vehiculele Model S și Model X atât timp cât oamenii le au, a explicat Musk, adăugând că pentru persoanele interesate să dețină un astfel de model, „acum ar fi momentul să îl comande”.

Directorul general a spus că schimbarea a fost „ușor tristă”, dar face parte din „trecerea generală a companiei către un viitor autonom”.

Acțiunile Tesla au crescut, miercuri, după ce compania a depășit așteptările privind câștigurile și a anunțat că va investi 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligență artificială a lui Musk. Tesla a anunțat, de asemenea, că intenționează să lanseze a treia generație a robotului său Optimus la sfârșitul acestui trimestru.

Modelul S și Modelul X sunt cele mai scumpe mașini Tesla

Modelul S și Modelul X sunt unele dintre cele mai vechi modele Tesla, precum și cele mai scumpe.

Tesla a dezvăluit un prototip pentru Model S, un sedan, în 2009, și a început livrările către clienți în 2012. Modelul X, un SUV, a fost anunțat în 2012, primele livrări fiind efectuate în 2015.

Ambele modele au primit îmbunătățiri în 2025, inclusiv o creștere a autonomiei, o anulare mai bună a zgomotului și o suspensie mai lină, precum și o creștere a prețului cu 4.500 de dolari. Cu toate acestea, îmbunătățirile nu au inclus unele dintre tehnologiile mai inovatoare introduse odată cu Cybertruck-ul de la Tesla.

Prețul de pornire de pe site-ul Tesla pentru Model S era de 94.990 de dolari începând de miercuri, sau 109.990 de dolari pentru versiunea Plaid, mai premium. Modelul X era de 99.990 de dolari, sau 114.990 de dolari pentru Plaid.

