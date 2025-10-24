Live TV

Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață

Lanțul francez de retail Carrefour vrea să-și vândă magazinele din România și să iasă astfel de pe piața românească, potrivit publicației franceze L’Informe

Grupul de comerț a contractat deja o bancă de investiții pentru a evalua apetitul potențialilor cumpărători.

Carrefour ar dori să-și vândă și operațiunile din Polonia și Argentina. 

În iulie 2025, Carrefour a anunțat oficial că își vinde cele 1.188 de magazine din Italia către compania italiană NewPrinces Group, potrivit Profit.ro. 

Carrefour a intrat pe piața din România în 2001. 

Vânzările Carrefour în România s-au apropiat de 2,3 miliarde de euro după primele nouă luni, în creștere cu 1,9% față de perioada similară a anului trecut, însă avansul a încetinit puternic în trimestrul al treilea, pe fondul măsurilor de austeritate, care afectează încrederea consumatorilor, relevă datele prezentate anterior de Profit.ro. 

România a devenit a patra mare piață europeană în funcție de vânzări pentru retailer, după Franța, Spania și Belgia, în urma exit-ului francezilor de pe piața italiană, în luna iulie. 

La finele lunii septembrie, rețeaua Carrefour în România includea 458 de magazine, dintre care 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de magazine de tip soft discount. 

Sectorul supermarketurilor din România a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 149 miliarde lei, în creștere cu 4,35% față de anul precedent, iar profitul net cumulat 4,1 miliarde lei, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro. 

Cele mai mari supermarketuri din România, conform datelor financiare raportate pentru anul 2024, sunt: Lidl, Kaufland, Profi, Carrefour, Mega Image, Penny, Auchan. 

Citește și:

Carrefour a închis aproape 100 de magazine în Polonia

