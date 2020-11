Nicușor Dan: În București vom pune bazele unei competiții economice corecte. Companiile municipale sunt exact opusul

Companiile municipale au fost exact opusul a ceea ce înseamnă competiție corectă pe piața din București, spune Nicușor Dan, în timpul unei declarații de presă susținute după o întrevederea cu ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, potrivit Mediafax.

„Bucureștiul are potențialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, un centru regional cultural. Am vorbit în discuția pe care am avut-o de deschiderea Bucureștiului către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă (...) cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul Bucureștiului și acele companii municipale au fost exact opusul a ceea ce înseamnă competiție corectă pe piața din București. Am vorbit de un ajutor și de un transfer de tehnologie în ceea ce înseamnă (...) oraș inteligent, în ceea ce înseamnă soluții de transport pentru mari orașe, am vorbit, așa cum a spus domnul ambasador, de problema traficului de ființe umane și am asigurat Ambasada Statelor Unite de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului de ființe umane și pentru consiliere pentru aceste persoane”, afirmă Nicușor Dan.

El l-a invitat pe ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, în vizită la Primăria Capitalei.

La discuții a fost prezent și premierul Ludovic Orban, care a spus că decizia fermă a Guvernului este de a sprijini toate proiectele importante pentru București.

„În discuții am arătat foarte clar că decizia fermă a Guvernului pe care îl conduc este de a sprijini toate proiectele importante pentru București, de a sprijini toate propunerile municipalității pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru crearea unui climat investițional care să permită atragerea celor mai importante companii. De asemenea, să adoptăm reglementări care să permită transferul rapid alor căror soluții de guvernare locală inteligentă, care poate fi implementată pentru a crește calitatea serviciilor în București pentru a crește calitatea locuirii, pentru a permite îmbunătățirea traficului și dezvoltarea transportului, nu numai în municipiu, ci și în arealul metropolitan”, spune și Orban.

Premierul Ludovic Orban și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, au avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman, la sediul Ambasadei SUA la București.

Editor : Liviu Cojan