România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale Lukoil, anunță Bogdan Ivan: Nu voi solicita prelungirea termenului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul a precizat că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a anunțat că nu va cere prelungirea termenului fixat de autorităţile americane: „O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane. Mai mult, voi susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”.

În plus, ministrul Energiei a afirmat că „România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”.

Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie.

România şi Bulgaria sunt într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, a scris POLITICO.

Noile măsuri au impact şi asupra altor ţări din UE. Germania a obţinut o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, deţinută de Rosneft, care se află sub controlul guvernului din 2022.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a deplasat vineri la Washington şi a obţinut o derogare pentru importurile de petrol din Rusia prin conducte pentru ţara sa şi pentru Slovacia vecină.

Sancţiunile vin în contextul în care preşedintele Donald Trump este din ce în ce mai frustrat de eforturile eşuate de a obţine un armistiţiu în Ucraina. Şi UE şi-a intensificat în ultimele luni campania de a pune capăt dependenţei blocului de Moscova în ceea ce priveşte energia.

