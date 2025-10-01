Live TV

Șeful Conpet, transportatorul național de țiței, în incompatibilitate. Dorin Tudora nu mai poate fi director general al companiei

Dorin-Tudora
Dorin Tudora, director general al Conpet, aflat în incompatibilitate Foto: gazarul.ro

Dorin Tudora nu poate exercita funcţia de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de ţiţei prin conducte şi pe calea ferată din România, anunţă compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Potrivit documentului, Dorin Tudora se află în perioada de interdicţie stabilită de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), ca urmare a constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate.

„Conpet SA informează acţionarii şi publicul investitor că, în şedinţa din data de 01.10.2025, Consiliul de Administraţie a decis următoarele: - ia act de Adresa primită de la Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, înregistrată la societate sub numărul 40626/ 30.09.2025 şi constată încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat nr. 37110/ 19.10.2023 încheiat cu Dorin Tudora prin care i-a fost încredinţat mandatul de director general, cu consecinţa vacantării începând cu aceeasi dată a postului de director general din cadrul Conpet Ploiesti. Menţionăm că Agenţia Naţională de Integritate, prin adresa menţionată mai sus, a informat societatea că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(2) din Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Tudora Dorin nu poate exercita funcţia de director general în cadrul societăţii Conpet SA, aflându-se în perioada de interdicţie stabilită de A.N.I., ca urmare a constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate”, arată comunicatul citat de News.ro.

Mihaela-Anamaria Dumitrache, director general adjunct, a fost împuternicită să îndeplinească şi atribuţiile şi responsabilităţile aferente funcţiei de director general (inclusiv delegările acordate acestuia de către Consiliul de Administraţie), începând cu data de 1 octombrie 2025, ora 12:00 şi până la data numirii unui director general care va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, delegându-i conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu contractul de mandat.

Conpet a realizat în primul semestru un profit net de 22,56 milioane lei, în scădere cu 12,2% faţă de rezultatul raportat în perioada similară a anului trecut.

Cifra de afaceri a urcat cu 1,7%, la 271,34 milioane lei, comparativ cu 266,93 milioane lei din prima partea a anului 2024.

În semestrul I 2025 au fost transportate 3,26 milioane tone de produse, cu 288.000 tone mai puţin (-8,1%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

Conpet are o capitalizare de 683,94 milioane lei şi peste 1.300 de angajaţi.

Compania este operatorul Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, iar serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural. Conpet prestează servicii de transport pentru clienţii săi atât prin Sistemul Naţional de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier, cât şi pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Conpet este o societate deţinută public, listată la Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul bursier COTE. Acţionar majoritar este Ministerul Energiei, cu 58,71% din acţiuni.

