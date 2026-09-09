Live TV

Aleșii locali care ocupă funcții la stat scapă de incompatibilitate. Nicușor Dan a promulgat legea

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce schimbări aduce noua lege Modificarea, adoptată pe repede înainte

Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, legea prin care sunt abrogate prevederile din Codul administrativ care puteau duce la incompatibilitatea consilierilor locali și județeni care ocupă și anumite funcții în administrația publică. Modificarea vine după ce Parlamentul a intervenit rapid asupra legislației, înainte ca noile prevederi să producă efecte asupra unui număr mare de aleși locali.

Pe 26 august a.c., propunerea legislativă inițiată de PSD a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de prim for sesizat și adoptată decizional de Senat a fost adoptată decizional de Senat în aceeși zi. Modificările au fost promovate după intrarea în vigoare, la 9 august, a Legii nr. 165/2026, care stabilea că angajații unor instituții și autorități publice nu pot cumula funcția cu mandatul de consilier local sau județean.

Potrivit raportului aprobat în comisia de specialitate a Senatului, proiectul de lege abrogă alineatele (2)-(6) ale articolului 550 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Aceste prevederi stabileau situațiile în care personalul contractual se putea afla în conflict de interese sau incompatibilitate, precum și modalitatea de soluționare și sancționare a acestora ca abateri disciplinare.

Raportul precizează că respectivele dispoziții „aveau în vedere, în esență, asimilarea cu funcționarii publici cu privire la interdicțiile respective, reglementate ca și situații de conflict de interese, respectiv de incompatibilitate”.

Abrogarea prevederilor a fost justificată prin necesitatea asigurării predictibilității cadrului legislativ și a prevenirii unor probleme în funcționarea instituțiilor și autorităților publice.

„Abrogarea alineatelor (2) - (6) ale articolului 550 din Codul administrativ a fost motivată la Camera Deputaților, prin amendamentele admise, ca fiind necesară pentru asigurarea predictibilității cadrului legislativ și pentru prevenirea unor disfuncționalități în activitatea instituțiilor și autorităților publice”, spune raportul Senatului.

Citește și: Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”

Ce schimbări aduce noua lege

Parlamentarii au introdus și o prevedere referitoare la situațiile apărute între momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noii legi.

Astfel, amendamentul adoptat de Camera Deputaților stabilește că „situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 și data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit articolului 550 din OUG nr. 57/2019 (Codul administrativ), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese, după caz, și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”.

Potrivit raportului, prevederea a fost justificată prin faptul că aplicarea noilor reguli fără o perioadă de tranziție ar fi putut avea consecințe asupra administrației publice.

„Motivarea acestui text a fost în sensul că aplicarea fără o perioadă de tranziție poate genera pierderi de personal, dificultăți și blocaje în desfășurarea unor activități administrative esențiale”, mai arată documentul.

UDMR a susținut modificările deși ministrul interimar al Dezvoltării Cseke Attila a declarat la Digi24 că informația potrivit căreia aleșii locali care lucrează la stat ar trebui să își suspende contractele de muncă a fost eronată și s-a propagat în administrația publică fără un document oficial al autorităților. Și unii liberali, printre care Ionuț Stroe și Nicoleta Pauliuc, au semnat amendamentul care salvează mandatele consilierilor locali și județeni.

Modificarea, adoptată pe repede înainte

Parlamentarii au intervenit asupra legislației după ce consilierii locali și județeni au reclamat riscul de a-și pierde mandatele dacă nu renunță la funcțiile deținute în administrația publică.

Pe 26 august, după adoptarea pe rând de către cele două Camere ale Legislativului, USR a anunțat că strânge semnături pentru a sesiza Curtea Constituțională cu privire la lege și partidul a susținut că Parlamentul a eliminat efectele unor incompatibilități deja produse.

Prin promulgarea de către Nicușor Dan, modificările intră în circuitul de aplicare prevăzut de lege.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
3
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
dungaciu4
4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Donald Trump
5
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după Raportul PISA: Șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine
Ședință CSAT
Ședința CSAT s-a încheiat. Ce decizii au fost adoptate
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Nicușor Dan pregătește a treia desemnare. Surse: Luca Niculescu ar fi numele favorit al președintelui
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea instalarea unui guvern în următoarele două săptămâni (surse)
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_071_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele susține tăierea altor cheltuieli pentru finanțarea programului „Masă Caldă” în școli. Ce spune despre bursele sociale
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Reducerea numărului de parlamentari la 300: Biroul permanent al...
manole in avion
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan...
oameni la metrou
Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al...
Ultimele știri
Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial în UE: brânza frământată de Teaca
Replica Dianei Buzoianu pentru liderul sindical care a spus că sunt „cam multe femei care conduc şi iau decizii”
Un tren a lovit o betonieră și a deraiat în centrul Poloniei: un mort și 20 de răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă...
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit