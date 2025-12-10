SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani

Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil de a efectua anumite tranzacţii şi activităţi de mentenanţă, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Printre potenţialii cumpărători ai activelor internaţionale ale Lukoil sunt companiile petroliere americane ExxonMobil şi Chevron, precum şi fondul american de private equity Carlyle.

Extinderea cu mai mult de o lună a licenţei generale emise de Trezoreria SUA permite, de asemenea, părţilor interesate să încheie contracte contingente pentru vânzarea activelor şi să atenueze presiunile pentru finalizarea lor.

Lukoil are aproximativ 200 de benzinării sub marcă proprie în New Jersey, Pennsylvania şi New York. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie deţinută de Lukoil, care deţine aproximativ 430 de benzinării, a declarat luna trecută că îşi va închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Reuters a dezvăluit anterior că grupul petrolier ungar MOL ar dori să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa, precum şi participaţiile la activele de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

