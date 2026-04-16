Live TV

Purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, întrebată despre atmosfera de la ședința de guvern: „Absolut cordială"

Data publicării:
Foto: gov.ro

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că atmosfera din timpul şedinţei de guvern a fost una „cordială”. Precizările ei vin în contextul tensiunilor din coaliție, unde PSD amenință cu retragerea miniștrilor dacă premierul Ilie Bolojan nu-și dă demisia.

La rândul său, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, pe parcursul şedinţei, discuţiile au fost civilizate şi au existat chiar şi momente de destindere.

Precizările celor doi oficiali au venit în urma unei întrebări adresate de presă privind atmosfera din şedinţa de guvern, în contextul unei posibile retrageri a sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan.

„A fost o atmosferă ca oricare alta, în fiecare zi. Oamenii se comportă civilizat, vorbesc, fac glume uneori şi n-am simţit nicio diferenţă. (...) Glume pe care şi le fac oamenii când se întâlnesc”, a spus Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

„O atmosferă cordială, asta vă pot confirma, absolut cordială. Fără niciun fel de probleme. Dacă vă aşteptaţi la altceva, să ştiţi că nu s-a întâmplat. A fost o atmosferă absolut cordială, o şedinţă de guvern obişnuită”, a declarat Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că pentru referendumul intern pe care social-democraţii îl fac pe 20 aprilie se conturează, mai degrabă, o singură întrebare referitoare la menţinerea sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a explicat Manda, la un podcast evz.ro.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, le-a transmis social-democraților că Ilie Bolojan nu va demisiona și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură.

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”.

Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru.

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic.

Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc. 

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
nava pe apa
4
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2022-07-22 at 10.56.00 (1)
Guvernul analizează listarea unor companii de stat la bursă. CEC Bank și Portul Constanța, printre variantele luate în calcul
tigari electronice vape
Proiect depus în Parlament: Țigările electronice, vape-urile și dispozitivele de încălzit tutun, interzise în spațiile publice închise
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul a ales cele trei companii pentru jalonul din PNRR. Oana Gheorghiu: „Două sunt din transporturi și una din energie”
avion tarom in zbor
Tarom, în afara graficului de restructurare. Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Compania pierde bani de 10 ani”
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu: „Activitatea va fi preluată de Carpatica Feroviar”
Recomandările redacţiei
macron nicusor dan
Nicușor Dan va participa la conferința organizată de Macron și...
nicusor dan sorin grindeanu
Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni...
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu: „Punem capăt privilegiilor băieților deștepți”...
Ultimele știri
Ghidul ANPC pentru cei care vor să cumpere o locuinţă: „Nu semnaţi documente fără a le înţelege”
Turcia: 162 de arestări și mii de conturi blocate după atacurile din școli. Profesorii protestează la Ankara
Meghan, soţia prinţului Harry, se plânge că a fost „cea mai hărţuită persoană din lume”: „De 10 ani, în fiecare zi, sunt o victimă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o eră a norocului începând cu 16 aprilie 2026. Schimbarea astrală care le aduce bani și...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani...
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Cum mai reușesc copiii de astăzi să devină olimpici. Povestea celor patru eleve care au dus România pe primul...
Digi FM
Cum arată fetița ajunsă la 17 ani care a suferit un AVC și șase operații la inimă și coloană: „Simt că este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...