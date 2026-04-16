Purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, întrebată despre atmosfera de la ședința de guvern: „Absolut cordială”

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că atmosfera din timpul şedinţei de guvern a fost una „cordială”. Precizările ei vin în contextul tensiunilor din coaliție, unde PSD amenință cu retragerea miniștrilor dacă premierul Ilie Bolojan nu-și dă demisia.

La rândul său, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, pe parcursul şedinţei, discuţiile au fost civilizate şi au existat chiar şi momente de destindere.

Precizările celor doi oficiali au venit în urma unei întrebări adresate de presă privind atmosfera din şedinţa de guvern, în contextul unei posibile retrageri a sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan.

„A fost o atmosferă ca oricare alta, în fiecare zi. Oamenii se comportă civilizat, vorbesc, fac glume uneori şi n-am simţit nicio diferenţă. (...) Glume pe care şi le fac oamenii când se întâlnesc”, a spus Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

„O atmosferă cordială, asta vă pot confirma, absolut cordială. Fără niciun fel de probleme. Dacă vă aşteptaţi la altceva, să ştiţi că nu s-a întâmplat. A fost o atmosferă absolut cordială, o şedinţă de guvern obişnuită”, a declarat Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că pentru referendumul intern pe care social-democraţii îl fac pe 20 aprilie se conturează, mai degrabă, o singură întrebare referitoare la menţinerea sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a explicat Manda, la un podcast evz.ro.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, le-a transmis social-democraților că Ilie Bolojan nu va demisiona și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură.

Ilie Bolojan a efectuat o vizită nocturnă la sediul PNL București, unde o parte dintre liberali au organizat „tradiționala reuniune de Paște”.

Potrivit celor care au participat la întâlnire, premierul le-ar fi transmis că nu are de gând să demisioneze de la șefia Guvernului, în contextul în care PSD ar urma să îi ceară acest lucru.

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic.

Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

