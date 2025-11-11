Live TV

Warren Buffett a donat acțiuni de 1,3 miliarde de dolari către fundaţiile copiilor săi

Data publicării:
Warren Buffett
Foto: Profimedia Images
Legendarul investitor Warren Buffett a anunţat că va accelera ritmul donaţiilor din averea sa de 149 de miliarde de dolari către fundaţiile conduse de cei trei copii ai săi, în timp ce se pregăteşte pentru predarea conducerii companiei Berkshire Hathaway către succesorul desemnat, Greg Abel.

Într-o scrisoare specială de Ziua Recunoştinţei, care va deveni o tradiţie anuală, Buffett, în vârstă de 95 de ani, a explicat că doreşte să grăbească procesul de distribuire a acţiunilor sale Berkshire pentru ca acestea să poată fi administrate eficient de copiii săi, având în vedere şi vârsta înaintată a acestora.

„Vreau să păstrez o parte semnificativă din acţiunile de tip A până când acţionarii Berkshire vor căpăta aceeaşi încredere în Greg pe care Charlie şi cu mine am avut-o mereu”, a scris Warren Buffett, evocându-l pe regretatul său partener de afaceri Charlie Munger, decedat acum doi ani.

Buffett a donat 1.800 de acţiuni Berkshire A, convertite în 2,7 milioane de acţiuni B, către patru fundaţii de familie: The Susan Thompson Buffett Foundation, The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation şi The NoVo Foundation. Valoarea totală a donaţiei depăşeşte 1,3 miliarde de dolari, potrivit postului CNBC, preluat de News.ro.

„Merg zilnic la birou”

Miliardarul a subliniat că aceste donaţii nu reflectă „nicio schimbare în încrederea sa privind perspectivele Berkshire Hathaway”.

„Mă simt, în general, bine. Deşi mă mişc mai încet şi citesc mai greu, merg zilnic la birou şi lucrez cu oameni minunaţi. Am îmbătrânit târziu... dar odată ce se întâmplă, nu poate fi negat”, a scris Buffett, oferind o rară actualizare despre starea sa de sănătate.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Greg Abel, în prezent vicepreşedinte responsabil de operaţiunile non-asigurări, va prelua funcţia de CEO al Berkshire Hathaway, în timp ce Buffett va rămâne preşedinte al consiliului de administraţie.

„Preţul acţiunilor noastre va fluctua”

Buffett a reafirmat în scrisoare puterea financiară a conglomeratului Berkshire, care deţine o rezervă record de 381,6 miliarde de dolari în numerar, descriind compania drept „cea mai puţin expusă la un dezastru devastator dintre toate afacerile pe care le cunosc”.

Chiar dacă Berkshire a avut un profit operaţional în creştere cu 34% în trimestrul al treilea, Buffett a recunoscut limitele unei companii de asemenea dimensiuni:

„Peste un deceniu sau două, vor exista multe firme care vor performa mai bine decât Berkshire; dimensiunea noastră îşi cere tributul.”

Acţiunile Berkshire au crescut cu aproximativ 10% în 2025, sub performanţa indicelui S&P 500, dar Buffett le-a transmis investitorilor un mesaj de calm:

„Preţul acţiunilor noastre va fluctua, uneori scăzând cu 50%, aşa cum s-a întâmplat de trei ori în 60 de ani. Nu disperaţi; America va reveni, şi la fel şi acţiunile Berkshire.”

