Accesul rapid la postările lui Trump pe Truth Social, care pot influența piețele financiare, se vinde cu 100.000 de dolari pe lună

Postările președintelui american Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, pot mișca piețele financiare cu doar câteva apăsări de taste. Începând de sâmbătă, pentru o taxă de 100.000 de dolari pe lună, traderii de pe Wall Street pot accesa serviciul „Truth API” pentru a avea acces rapid la anunțurile președintelui privind politica economică și afacerile globale, relatează France24.

Președintele SUA, Donald Trump, știe că întreaga lume atârnă de fiecare cuvânt al său. Acum vrea să fie plătit pentru asta. Postările sale de pe rețelele sociale sunt scoase la vânzare sâmbătă, când Truth Social începe să ofere avanpremiere ale acestora traderilor de pe Wall Street dispuși să plătească sume mari. Această mișcare ridică perspectiva unor profituri uriașe pentru compania lui Trump, dar și semne mari de întrebare privind tranzacțiile pe bază de informații privilegiate și folosirea funcției publice pentru câștig personal.

Fluxuri similare de mare viteză sunt vândute și de alte companii de rețele sociale sau furnizori de știri, însă Truth Social nu doar că distribuie știrile, ci le creează — zdruncinând regulat piețele atunci când Trump postează schimbări de politică pe orice temă, de la război și conducerea băncii centrale, până la tarife vamale.

„Dacă acesta ar fi CEO-ul unei companii publice, ar însemna închisoare”, a spus Irene Aldridge, șefa Able Alpha Trading, firmă care nu intenționează să cumpere serviciul. „Avem un președinte al Statelor Unite care stă în primul rând la toată acțiunea, care ia toate deciziile și care dezvăluie aceste lucruri în avans unui grup select”, a adăugat ea.

Întrebat despre etica noului serviciu și dacă avocații Casei Albe l-au verificat, biroul de presă al lui Trump a refuzat să comenteze, redirecționând întrebările către compania-mamă a Truth Social, listată la bursă. Acea companie, Trump Media & Technology, a emis o declarație în care a criticat adversarii democrați pentru că au distorsionat serviciul „din opoziție ideologică față de piețele libere sau din lipsa de înțelegere a diferenței dintre informațiile publice și cele nepublice — ori, cel mai probabil, din ambele motive”.

Autor prolific de postări, Trump a făcut ca acțiunile, obligațiunile și monedele să crească sau să se prăbușească prin reflecțiile și amenințările sale online. Acest lucru oferă oportunități așa-numiților traderi de înaltă frecvență, specializați în cumpărarea și vânzarea în câteva milisecunde, exploatând diferențe mici și trecătoare de preț.

Doar în luna iulie, Trump a amenințat pe Truth Social că va impune tarife mai mari Canadei, că va anula un acord nuclear cu Arabia Saudită și că va extinde războiul din Iran. Având aceste informații în avans, traderii care mizau pe o prăbușire a dolarului canadian, o scădere a acțiunilor din domeniul energiei nucleare și o creștere a contractelor futures pe petrol ar fi putut obține profituri uriașe.

„Pentru jucătorii mari, va fi ceva folositor. Sunt informații care mișcă piața”, a spus Joe Saluzzi, cofondator al Themis Trading, care estimează că aproximativ 100 de firme de tranzacționare de înaltă frecvență ar fi dispuse să plătească pentru acest serviciu.

Denumit Truth API, serviciul apare într-un moment în care aceste firme cheltuiesc tot mai mult pe fluxuri de date și servere care ocolesc conexiunile lente de internet prin linii directe către sursele de știri și date. Șansa de profit este mai mare ca niciodată datorită capacității inteligenței artificiale de a citi postările și articolele mai precis pentru modificări ce influențează piețele, dar și datorită apetenței lui Trump de a face știri online.

Traderii profită atunci când prețurile fluctuează rapid, iar cu gustul său pentru suspans, amenințări și răsturnări de situație politică, primul președinte american provenit din reality-TV oferă o mulțime de conținut ce poate mișca piețele.

Răsturnările de situație sunt deosebit de profitabile, permițând traderilor să câștige în ambele sensuri - plasându-se înaintea acțiunilor care cresc sau scad după o postare ce amenință ceva, apoi marcând profitul în câteva mii de fracțiuni de secundă și pariind ulterior în direcția opusă.

Pe lângă Trump, serviciul va include postări de la alți colaboratori „de rang înalt” ai Truth Social, inclusiv, posibil, fii săi Donald Jr. și Eric, care, alături de tatăl lor, au un număr uriaș de urmăritori.

Truth Social a susținut că informațiile vor fi transmise traderilor și publicului larg în același timp, astfel încât nu se pune problema lipsei de corectitudine. Însă Saluzzi de la Themis Trading, un critic al tranzacționării de mare viteză, spune că aceasta este o perdea de fum, deoarece contează momentul în care sunt primite postările, nu cel în care sunt emise.

„Cineva care cumpără informația și are un sistem construit pentru a o procesa va putea acționa mai repede”, a spus Saluzzi, adăugând cu referire la cumpărătorii obișnuiți de acțiuni că „cel care pierde este întotdeauna investitorul de retail”.

Pe lângă știrile de politică economică, un alt motiv pentru abonare a apărut în ultimele luni: Trump postează tot mai mult despre companii listate la bursă, lăudându-le pe cele care îi plac într-un mod care declanșează adevărate febre de cumpărare.

„Promovarea agresivă a unor companii specifice — evident că Wall Street-ul ar dori să știe asta înaintea altora”, a spus Dylan Hedler-Gaudette, expert în reguli de etică federală la grupul de supraveghere Project on Government Oversight.

Editor : M.B.