Alimentele de bază s-ar putea scumpi din nou în această lună. Consultant fiscal: „Costurile mai mari se vor vedea direct la raft”

Data publicării:
femeie la cumparaturi
Credit foto: Guliver/Getty Images
Românii ar putea resimți, încă din această lună, un nou val de scumpiri la raft, în condițiile în care creșterea accelerată a prețului petrolului se reflectă direct în costurile carburanților, iar acestea influențează decisiv prețul final al bunurilor de larg consum, susține consultantul economic Adrian Negrescu, care avertizează că alimentele de bază vor fi primele afectate de acest efect în lanț.

„Agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii și distribuitorii sunt forțați să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o «inflație de cost». Chiar dacă oamenii cumpără mai puțin și consumul scade, prețurile rămân sus pur și simplu pentru că producția și livrarea au devenit mult mai costisitoare. Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună”, a explicat acesta pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres. 

Petrolul s-a scumpit brusc

Semnalul de alarmă vine în contextul în care barilul de petrol s-a scumpit cu 10 dolari în doar două zile, ajungând la aproximativ 80 de dolari.

Potrivit Reuters, cotația țițeiului Brent crude oil cu livrare în aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat, la rândul său, o creștere de două cifre.

„Cel mai direct și dureros impact se va vedea în costurile de transport și logistică. În România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum”, susține Adrian Negrescu.

Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează scumpirile

Creșterea prețurilor la energie are loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a generat temeri privind perturbarea livrărilor globale. Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au înregistrat, la rândul lor, creșteri semnificative luni dimineață, potrivit Bloomberg.

Iranul a transmis că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Cu toate acestea, navele comerciale au început să evite zona aproape imediat după izbucnirea conflictului. De asemenea, Qatarul a anunțat o suspendare temporară a navigației maritime.

Alimentele de bază, primele afectate

Consultantul economic avertizează că alimentele esențiale, precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul și legumele, vor înregistra cele mai rapide și vizibile ajustări de preț.

În aceste condiții, Adrian Negrescu vorbește despre o perioadă de „echilibru fragil”, în care scumpirea alimentelor va pune o presiune imediată pe puterea de cumpărare a populației. El a subliniat că pragmatismul, disciplina financiară și atenția sporită la cheltuieli vor deveni esențiale în lunile următoare.

Totodată, consultantul avertizează că o eventuală criză politică la București ar agrava situația economică. „O criză politică la București ar fi, în acest moment, ca o bomboană pe colivă. Politicienii care mizează pe căderea guvernului riscă să declanșeze o reacție în lanț, cu efecte incalculabile din punct de vedere economic. Primul impact îl vom vedea în deprecierea masivă a monedei naționale”, a subliniat acesta.

