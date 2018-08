Protecția consumatorului impune unei bănci să restituie dobânzile pe 10 ani

Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor (ANPC) a sacnționat contravențional Bancpost SA cu amendă și a cerut băncii să restituie clienților dobânzile și penalitățile reținute timp de 10 ani căci debitele clienților au fost cesionate către o entitate neautorizată.

ANPC a sancţionat luni contravenţional Bancpost S.A. cu amendă în valoare de 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cât şi pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2), potrivit unui comunicat de presă al autorității.

Astfel a fost aplicată măsura complementară “Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societăţi, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fără a ne limita) reprezentând dobânzi, dobânzi penalizaloare, penalităţi calculate şi reţinute în perioada 11.07.2008-27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuală ERB New Europe Funding II B.V.)”

În urma acţiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creanţe de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) fiind o persoană juridică neautorizată.

În consecinţă, având în vedere faptul că, faţă de debitorii cedaţi nu au fost îndeplinite formalităţile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanţă, instituţia de credit cedenta Bancpost S.A. are calitate procesuală pasivă şi nu se justifică calitatea de creditor a cesionarului faţă de debitorii cedaţi. Întrucât cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituţie de credit autorizată, dobânda calculată şi reţinută trebuia să fie zero pe întreaga perioadă a cesionării 11.07.2008-27.03.2018.

Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat şi următoarele instituţii: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a României.

