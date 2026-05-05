„E momentul ca BNR să intervină.” Avertismentul unui economist după deprecierea istorică a leului

Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi, dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, soluţia de avarie ar putea fi creşterea dobânzilor pentru a tempera slăbirea leului, susţine consultantul economic Adrian Negrescu.

„Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi cred ca a venit momentul ca BNR să intervină. Dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, cred ca soluţia de avarie va fi să crească dobânzile pentru a tempera acest bulgăre de depreciere care se conturează la orizont. O şedinţă de urgenţă a BNR ar putea duce la o creştere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să îşi menţină plasamentele în România. Din păcate, o astfel de decizie va duce, inerent, la creşterea costurilor de finanţare pentru economie, pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune”, a explicat Adrian Negrescu, marţi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, BNR este pusă în faţa alegerii între riscul de hiperinflaţie generată de deprecierea cursului şi recesiunea deja instalată.

„Ce va alege BNR - hiperinflaţia declanşată de deprecierea cursului sau recesiunea în care deja ne aflăm de câteva luni bune? Un lucru este sigur - Un rău nu vine niciodată singur”, a adăugat consultantul economic.

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2180 lei, în creştere cu 1,82 bani (+0,35%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1998 lei, înregistrând un nou maxim istoric. De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creştere cu 2,68 bani (+0,60%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 lei. Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6974 lei, în creştere cu 3,04 bani (0,54%), faţă de 5,6670 lei, cotaţia anterioară.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

