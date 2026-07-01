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De la 1 iulie, componenta de distribuție din factura la gaze scade pentru majoritatea consumatorilor. Ce spune ANRE despre noile tarife

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femeie in varsta priveste ingrijorata la un portofel in timp ce in mana tine o factura la utilitati
Prețul plătit de consumatori este influențat și de costul gazului propriu-zis, de tarifele de transport, de taxele și contribuțiile aplicabile, precum și de nivelul consumului. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Reduceri pentru unii operatori, majorări pentru alții

Tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale va scădea cu 7,1% începând cu 1 iulie, potrivit pachetului de tarife reglementate aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați din România. Pentru majoritatea consumatorilor, reducerea se va traduce printr-o diminuare a componentei de distribuție din factura de gaze în a doua jumătate a anului.

Potrivit ANRE, raportat la volumele de gaze efectiv transportate prin rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce reprezintă o reducere de 7,1%.

Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat că reducerea tarifelor vine într-un context în care costurile din energie continuă să reprezinte o preocupare atât pentru populație, cât și pentru economie.

„Pentru cei mai mulţi români, distribuţia gazului costă mai puţin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluţie importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori şi pentru economie. În acelaşi timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuţie este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuţie, de categoria de consum, de volumul consumat şi de celelalte componente ale preţului final”, a declarat acesta.

Autoritatea a precizat că diminuarea tarifelor este determinată în principal de evoluțiile înregistrate la cei mai mari doi operatori de distribuție, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat de gaze distribuite, respectiv 72,59 TWh.

Reduceri pentru unii operatori, majorări pentru alții

Potrivit ANRE, situația diferă de la un operator la altul.

„Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creşteri şi 13 reduceri de tarif, diferenţiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puţin 10%, în timp ce şase operatori înregistrează majorări de cel puţin 5%. Aceste variaţii ţin de structura de costuri, de investiţiile realizate şi de volumele specifice fiecărei reţele, iar impactul resimţit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa şi de profilul propriu de consum”, au transmis reprezentanții ANRE.

Potrivit autorității, tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pentru fiecare operator de distribuție și categorie de consum, în funcție de structura costurilor, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărei rețele.

Deși componenta de distribuție a gazelor va fi mai mică pentru majoritatea clienților, ANRE a atras atenția că aceasta reprezintă doar una dintre componentele facturii finale.

Prețul plătit de consumatori este influențat și de costul gazului propriu-zis, de tarifele de transport, de taxele și contribuțiile aplicabile, precum și de nivelul consumului. În consecință, reducerea de 7,1% a tarifului mediu de distribuție nu se va reflecta într-o diminuare similară a facturii totale la gaze pentru toți consumatorii, impactul concret urmând să difere în funcție de operatorul de distribuție și de profilul de consum al fiecărui client.

Editor : A.D.

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