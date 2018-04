Explozie a vânzărilor de auto noi în primul trimestru. Topul mărcilor preferate de români

Vânzările de autovehicule noi au crescut cu 20,3% în primul trimestru din acest an faţă de primul trimestru din anul 2017, 2018 consemnând cel mai mare volum de vânzări de autovehicule înregistrat în primul trimestru din ultimii 10 ani.



Vânzările sunt susţinute, în principal, de persoanele juridice, care acoperă 70% din totalul achiziţiilor de autoturisme, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), informează Agerpres.



Persoanele fizice au achiziţionat 8.799 de autovehicule, cu 76% mai multe decât în perioada similară a anului trecut (4.996 unităţi). Ca urmare, şi ponderea lor a crescut în 2018 la 30% de la 21% în 2017.



"Este însă de remarcat că această creştere (la fel ca şi cea de anul precedent) a avut loc înaintea demarării Programului Rabla, ceea ce arată că, în actuala conjunctură economică favorabilă, acest program nu mai este la fel de important în ceea ce priveşte decizia persoanelor fizice de achiziţie unui autovehicul nou", apreciază APIA.



Pe plan european însă, după o evoluţie negativă în luna martie 2018 (-5,3%), există în primul trimestru al acestui an o creştere extrem de mică (doar +0,7%) comparativ cu evoluţiile de până acum, chiar dacă unele ţări din UE, printre care şi România (+28,6%), au înregistrat creşteri consistente. Această situaţie este generată de avansul mult mai mic, sau chiar de scăderea pieţei înregistrată în cele mai importante ţări, care, împreună, reprezintă 75% din totalul pieţei UE.



În primele trei luni din 2018, au fost înmatriculate 120.655 autoturismele rulate (în marea lor majoritate nefiscalizate), cu 5,8% mai puţine decât în aceeaşi perioadă din 2017. În luna martie, importurile de autoturisme rulate au scăzut cu aproximativ 20% faţă de luna similară a anului trecut. APIA precizează, însă, că şi în acest an numărul de autoturisme rulate ce vor fi importate în parcul naţional se va situa în jurul cifrei de 500.000 de unităţi, relativ similar cu volumul înregistrat anul trecut. Totodată, Asociaţia remarcă, pentru începutul acestui an, o oarecare îmbunătăţire a vârstei acestor autoturisme rulate, creşterile de volume fiind datorate, în mare parte celor mai noi de şapte ani.



Cât priveşte vânzările de autovehicule noi, în primele trei luni ale anului au fost comercializate 35.993 de astfel de unităţi, în creştere cu 20,3%, din care 29.531 autoturisme (+26,1%) şi 6.462 autovehicule comerciale (-0,6%).



Top-ul pe mărci (autoturisme şi autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 9.309 unităţi, urmată de către Volkswagen, cu 3.680 unităţi şi Ford 3.055 unităţi.



La autoturisme, top-ul pe mărci are pe primul loc Dacia, cu 8.586 unităţi (29,1% cotă de piaţă, pe un volum în creştere cu 41,9% faţă de primele trei luni din 2017), urmată de Volkswagen cu 3.388 unităţi (11,5% cotă de piaţă, volume în creştere cu

19% faţă de 2017), Skoda 2.740 unităţi (9,3% din total piaţă, volume în creştere cu 25,8%), Ford 2.076 unităţi (7% din total piaţă, volume în creştere cu 19%) şi Renault 2.013 unităţi (6,8% cotă de piaţă, volume mai mari cu 20,3%).



Cu cele 3.270 unităţi vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în TI 2018, urmat de Dacia Sandero cu 2.112 unităţi, Dacia Duster 2.103, Skoda Octavia 1.086 şi Renault Clio 963.



În funcţie de tipul de combustibil, ponderea autoturismelor cu motoare pe benzină continuă să crească, ajungând să deţină, după primele trei luni din 2018, 54,9% din total, semnificativ mai mare faţă de ponderea pe care o avea în aceeaşi perioadă din 2017 (45,7%).



Interesul pentru autoturismele 'verzi' (electrice şi hibride) continuă să crească, fapt ce face ca după primele trei luni din 2018, acestea să ajungă la o pondere de 2,2% din total piaţă. Chiar dacă volumele sunt încă foarte mici, evoluţia este încurajatoare, înregistrându-se creşteri de +390,2% (de 5 ori) la cele electrice şi, respectiv +25,7% la cele hibride, fapt ce demonstrează că

există un interes important din partea clienţilor pentru această categorie de autoturisme.



Culorile alb şi gri domină în continuare cererea, acestea înregistrând o pondere de 28,3% şi respectiv, 23,7% din totalul preferinţelor. Urmează albastru cu o cotă 17% şi negru cu 10,4%.



Autoturismele cu tracţiune integrală (4x4) reprezintă 23,3% din totalul livrărilor realizate în TI 2018, pe un volum total de 6.884 unităţi, în creştere cu 23,6% faţă de 2017 (sub avansul mediu al pieţei, +26,1%).



În funcţie de ţara de provenienţă a autoturismelor, 28,2% sunt din România, 23,2% din Germania, 11,9% din Cehia, 6,5% din Turcia şi 6,3% din Spania.



Vânzările de autoturisme din producţia autohtonă au crescut în anul 2018 cu 51,4% comparativ cu anul 2017, în timp ce vânzările de autoturisme din import au înregistrat o creştere de 18,3%.