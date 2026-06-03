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Angajații de la stat care gestionează fondurile europene amenință cu greva generală, în urma tăierii veniturilor prin legea salarizării

Data publicării:
ministerul fondurilor europene
Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Sindicatele din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, OIR, PECU, APIA și MADR amenință cu greva generală începând din 5 iunie, acuzând Guvernul că pregătește o „lovitură finală pentru sistemul care a adus peste 100 de miliarde de euro în România”, prin diminuarea cu până la 25% a veniturilor personalului implicat în gestionarea fondurilor europene. Aceștia susțin că măsurile vor declanșa un exod al personalului calificat, punând în pericol proiecte majore de infrastructură, sănătate, educație și digitalizare.

„Organizațiile sindicale reprezentative ale personalului implicat în gestionarea fondurilor europene condamnă ferm prevederile proiectului noii Legi a salarizării unitare, care creează cadrul pentru noi diminuări salariale și noi discriminări împotriva unei categorii profesionale esențiale pentru dezvoltarea României.

Măsurile Guvernului au lovit cel mai puternic si continua sa lovească exact în oamenii care ar trebui să ajute România să depășească dificultățile bugetare.

Este o strategie greu de înțeles: în loc să protejezi și să motivezi specialiștii care atrag miliarde de euro din fonduri europene, alegi să le reduci veniturile și să îi împingi către sectorul privat sau către alte instituții, fără nicio economie la buget!

Dacă veniturile acestei categorii profesionale sunt susținute, în mare parte, din fonduri europene nerambursabile, nu ar trebui să o protejăm și să o consolidăm, în loc să o slăbim?

Nu ar trebui să investim în oamenii care aduc bani în România, în loc să îi determinăm să părăsească sistemul?”, arată un comunicat de presă al personalului din cadrul MIPE, OIR, PECU APIA și MADR.

Ei spun că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă public că niciun venit aflat în plată nu va scădea. „Din păcate, analiza proiectului de lege indică o realitate diferită pentru anumite categorii de personal care gestionează fonduri europene”.

„Personalului din cadrul MIPE-OIR PECU APIA și MADR i se diminuează salariile ca urmare a modului de încadrare în grilele de salarizare propuse prin noua lege, deși nu sunt structuri teritoriale, au aceleași atribuții și poartă aceleași responsabilități cu cele ale personalului din structurile centrale.

Nu poate exista o justificare obiectivă pentru diferențe salariale semnificative între angajați care gestionează aceleași programe, aplică aceleași reguli europene, răspund pentru aceleași rezultate și contribuie în egală măsură la atragerea fondurilor europene.

De peste două decenii, personalul din sistemul de management și control al fondurilor europene a asigurat atragerea și gestionarea a peste 100 de miliarde de euro pentru România”, mai arată sursa citată.

Sindicaliștii spun că veniturile personalului care gestionează fonduri europene nu reprezintă o cauză a deficitului bugetar.

„Aceste cheltuieli sunt eligibile și se decontează din fonduri europene, fiind rambursate conform regulilor și programelor finanțate de Uniunea Europeană.

Cu alte cuvinte, nu noi generăm deficitul și nu noi ar trebui să fim transformați în țapi ispășitori pentru problemele bugetare ale României. Mai mult, sistemul funcționează deja la limita de avarie.

Volumul de muncă a crescut constant, ajungând ca o persoană să muncească cât pentru 4, cum indică și Rapoartele de Audit.

Responsabilitățile sunt din ce în ce mai complexe, iar fluctuația de personal a atins niveluri îngrijorătoare. Instituțiile implicate în gestionarea fondurilor europene pierd specialiști cu zeci de ani de experiență, iar recrutarea unor profesioniști noi devine aproape imposibilă.

În loc să corecteze această situație, Guvernul a ales încă din anul 2025 să lovească doar în această categorie profesională prin diminuarea cu până la 25% a veniturilor personalului implicat în gestionarea fondurilor europene.

Astăzi, prin noul proiect al Legii salarizării unitare, se lovește din nou în această categorie strategică de personal.

România alege să își descurajeze și să își alunge propriii specialiști, asumându-și riscul real al întârzierii proiectelor, al aplicării de corecții financiare și al pierderii unor resurse esențiale pentru dezvoltarea țării”, conform personalului care gestionează fondurile europene.

În acest context, organizațiile sindicale solicită Guvernului României să renunțe la prevederile din proiectul Legii salarizării unitare care afectează personalul implicat în gestionarea fondurilor europene prin preluarea integrală a observațiilor transmise

„În lipsa unor măsuri concrete pentru soluționarea problemelor semnalate, începând cu data de 05.06.2026, personalul implicat în gestionarea fondurilor europene este pregătit să recurgă la toate formele legale de protest, inclusiv la grevă generală, până la suspendarea activităților esențiale de gestionare, verificare, autorizare și monitorizare a fondurilor europene.

Dacă Guvernul ignoră în continuare avertismentele noastre, își va asuma și responsabilitatea pentru consecințele asupra absorbției fondurilor europene și asupra beneficiarilor”, conchide comunicatul.

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Editor : Alexandru Costea

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