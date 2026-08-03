Scădere puternică a înmatriculărilor de mașini noi în România. Dacia rămâne liderul pieței

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut 28,2% în luna iulie a acestui an faţă de aceeaşi perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creştere de 58%, arată datele preliminarii publicate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform statisticii, ce are la bază informaţiile centralizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), în intervalul analizat, autoturismele electrificate au înregistrat o scădere de 20%, mai scrie Agerpres.

La nivelul anului 2026, în primele şapte luni, totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu 5,5%, în comparaţie cu intervalul similar din 2025.

În topul înmatriculărilor de autoturisme, pe primele trei locuri de clasează Dacia - cu 3.286 de unităţi înmatriculate, în iulie anul curent, urmată de Toyota (1.238 de unităţi) şi de Skoda (802).

Pe segmentul de modele auto, Dacia Logan este pe prima poziţie, cu 1.260 de înmatriculări, apoi Dacia Sandero - cu 896 de exemplare, respectiv Dacia Duster - cu 725 de unităţi.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1994, iar în prezent membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.

Editor : Ana Petrescu