O pensionară din județul Teleorman a contactat redacția Digi24.ro după ce, spune ea, de la semnarea contractului cu Hidroelectrica, în iulie 2025, nu a primit nicio factură pentru energia electrică. Acesta spune că a încercat să rezolve situația pe mai multe căi, precum sesizări către furnizor, către operatorul de distribuție și către autorități, însă fără un rezultat concret până în prezent. Totodată, principala ei temere este că, la un moment dat, ar putea primi o factură pe mai multe luni, greu de achitat dintr-o pensie de 1.280 de lei.

În toamna lui 2025, potrivit mesajelor transmise redacției, femeia a început să trimită solicitări și reclamații, pentru a afla de ce nu este facturată și cum poate evita acumularea unei sume mari de plată.

Redacția Digi24.ro a analizat documentele puse la dispoziție de clientă, inclusiv corespondența cu furnizorul și autoritățile, și a discutat cu reprezentanți ai Hidroelectrica pentru a înțelege exact cum s-a ajuns în această situație.

Decembrie 2025: reclamații către autorități și către furnizor

În 8 decembrie 2025, pensionara a trimis o reclamație către instituțiile de protecție a consumatorului și către autoritatea de reglementare, în care arăta că nu a primit facturi de la semnarea contractului și că a încercat în repetate rânduri să primească un răspuns de la furnizor.

În aceeași sesizare, aceasta a atras atenția că, fiind pensionară și având venituri limitate, nu își poate permite să achite dintr-odată o factură acumulată pe mai multe luni.

În februarie 2026, pensionara a continuat demersurile către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde a primit un număr de înregistrare. Potrivit documentelor analizate de Digi24.ro, aceasta este a treia sesizare formulată către autoritate în legătură cu aceeași situație.

În paralel, femeia a încercat să depună o reclamație și la Protecția Consumatorilor. O adresă de email către CJPC Teleorman a fost respinsă de server, iar ulterior platforma online a ANPC a afișat o eroare la finalizarea formularului, ceea ce a împiedicat înregistrarea reclamației.

„Operatorul de distribuție nu ne-a transmis datele de măsură”

În răspunsurile transmise către clientă la finalul lunii februarie 2026, Hidroelectrica susține că nu a putut emite facturi deoarece nu a primit datele de măsură aferente locului de consum de la operatorul de distribuție.

Compania a explicat că, potrivit reglementărilor ANRE, operatorul de distribuție are obligația de a transmite furnizorului datele de măsură în primele 8 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, iar în lipsa acestor date facturarea nu poate fi realizată.

Într-un răspuns transmis pe 26 februarie 2026, după ce redacția Digi24.ro a luat legătura cu reprezentanții companiei, Hidroelectrica menționează că fișierul de decont lunar cu datele pentru luna februarie ar urma să fie transmis în 11-12 martie, iar ulterior, după prelucrare, facturile restante ar putea fi emise până la finalul lunii martie.

Compania a mai precizat că a transmis solicitări către operatorul de distribuție încă din august 2025, după prima lună în care s-a constatat lipsa datelor de măsură, iar cea mai recentă solicitare a fost trimisă în 13 februarie 2026.

Răspunsul Hidroelectrica pentru Digi24.ro

În punctul de vedere oficial transmis redacției Digi24.ro, Hidroelectrica spune că motivul neemiterii facturilor este faptul că operatorul de distribuție, Distribuție Energie Oltenia, „nu a transmis datele de măsură de la începerea contractului de furnizare și până în prezent”, în ciuda solicitărilor repetate, mesaj transmis anterior și clientei.

Furnizorul susține că responsabilitatea gestionării și transmiterii datelor de măsură aparține operatorului de distribuție, iar facturile vor fi emise imediat după primirea acestor informații.

În discuțiile cu reprezentantul Hidroelectrica, Digi24.ro a întrebat ce se va întâmpla cu facturile din urmă, iar acesta a transmis că, dacă suma cumulată va depăși posibilitățile financiare ale clientei Hidroelectrica, aceasta poate solicita eșalonarea plății printr-o cerere transmisă pe adresa dedicată pentru clienți casnici.

În acest caz ar urma să fie aplicată o eșalonare corespunzătoare perioadei în care facturile nu au fost emise. Practic, după reluarea facturării, clienta va primi factura la zi, la care se va adăuga o rată aferentă sumelor restante.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere și din partea ANRE, însă până la momentul publicării articolului, instituția nu a transmis un răspuns oficial.

Un consumator prins între furnizor și distribuitor

Cazul pensionarei din Teleorman scoate în evidență o situație în care consumatorul final rămâne fără facturi luni la rând, în condițiile în care furnizorul invocă lipsa datelor de la distribuitor, iar soluția depinde de schimbul de informații dintre cele două instituții.

Între timp, clienta spune că singurul lucru pe care îl cere este să poată plăti lunar, în mod predictibil, pentru a nu ajunge în situația de a acumula datorii pe care nu le poate gestiona dintr-odată.