Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE.

Canabidiolul este unul dintre compușii extrași din planta de canabis, însă nu are efecte psihoactive, spre deosebire de THC. În ultimii ani, produse care conțin CBD – de la uleiuri și capsule până la suplimente sau produse alimentare – au devenit tot mai populare pe piața europeană.

În Uniunea Europeană, CBD este încadrat pe lista „alimentelor noi”, categorie care include produse sau ingrediente care nu au fost consumate în mod semnificativ înainte de 1997 și care necesită o evaluare de siguranță înainte de autorizare.

Noua limită stabilită de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară se aplică exclusiv produselor comercializate în spațiul comunitar și introduce un prag mai scăzut decât în alte țări.

În Marea Britanie, autoritățile recomandă o limită de 10 miligrame pe zi, în Elveția este admis un consum de până la 12 miligrame zilnic, iar în Canada se acceptă doze de până la 200 de miligrame pe zi, cu condiția consultării farmacistului în cazul administrării concomitente de medicamente.

