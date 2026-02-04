Live TV

Mesaj manifest al naţionalei de fotbal pentru toţi românii: „Fiţi un zid de susţinere, nu o sursă de îndoială”

echipa nationala a romaniei
Foto: frf.ro

Echipa naţională a României a transmis un mesaj pentru toţi suporterii, cu mai puţin de două luni până la meciul din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, cu Turcia.

În fața unor meciuri care pot schimba un destin și pot îndeplini visul unei națiuni, Federația Română de Fotbal, prin intermediul Echipei Naționale de Fotbal a României, cu 50 de zile înaintea meciului de la Istanbul, lansează o campanie despre unitate, încredere și susținere necondiționată, una care vorbește despre legătura invizibilă dintre echipa națională și suporteri, o legătură care acum nici doi ani a impresionat întreaga lume, în Germania, informează frf.ro.

„Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câștigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie.

Știm valoarea adversarilor. Știm cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm și nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e ușor, ci pentru că puterea susținerii, încrederea și unitatea pot face minuni. Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă și cu inima, nu doar cu mingea.

Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimiști, ci să credem până la capăt.

A ține cu echipa națională înseamnă, de fapt, a ține cu tine. Înseamnă să oprești critica atunci când nu ajută și să fii acolo indiferent cât de greu pare. Înseamnă să speri. Să rămâi aproape chiar și atunci când emoțiile sunt mari, iar presiunea e uriașă.

Pentru că a fi alături înseamnă să pui o cărămidă la încrederea tuturor românilor. La dorința noastră de autodepășire. Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toți cei care cred în el.

O să fie greu. Știm asta. Dar poate fi și mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul și altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Și să credem în șansa noastră!

Dragi suporteri, foști tricolori care ați fost în locul nostru, lideri de opinie, analiști, jurnaliști, dragi români, Echipa Națională vă adresează o invitație deschisă: fiți un zid de susținere, nu o sursă de îndoială. Analizele și judecățile își vor avea timpul lor. Acum este timpul unității. Haideți să credem împreună până la capăt! ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI” este mesajul postat de FRF.

Critica distructivă, atacurile personale şi hărţuirea nu ajută performanţa şi nu fac parte din spiritul acestei campanii, precizează FRF.

"Alegem respectul, susţinerea şi responsabilitatea! Astfel, FRF anunţă că orice formă de hărţuire, abuz sau atac în mediul online la adresa jucătorilor, staff-ului sau reprezentanţilor echipei naţionale nu va fi tolerată pe canalele oficiale de comunicare ale echipei naţionale. Această poziţie este una fermă şi este aliniată politicilor promovate de FIFA şi UEFA, care susţin un mediu sigur, respectuos şi lipsit de abuz în fotbal, atât pe teren, cât şi în afara lui", menţionează federaţia.

Editor : A.P.

