Cu cât a crescut câștigul salarial mediu net în luna februarie (INS)

Data publicării:
Câştigul salarial mediu net a fost 5.557 lei în luna februarie 2026, în creştere cu 39 de lei (+0,7%) faţă de luna ianuarie 2026, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de statistică (INS). Câştigul salarial mediu brut a ajuns la 9.272 lei, cu 52 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (12.952 lei) şi în fabricarea produselor din tutun (11.920 lei), iar cele mai mici în pescuitul şi acvacultura (2.884 lei) şi în alte activităţi de servicii (2.887 lei).

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,8%.

Potrivit datelor INS, indicele câştigului salarial real a fost 95% în luna februarie 2026 faţă de luna februarie 2025 şi de 100,1% faţă de luna ianuarie 2026.

Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026, mai arată INS, potrivit Agerpres.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, notează INS.

Unde au fost cele mai mari creșteri

În luna februarie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna ianuarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, cu 24,7% , şi în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu respectiv cu 23,4%.

Unde au fost cele mai mari scăderi

„Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)”, precizează INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat astfel: între 7% şi 10,5% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; între 2,5% şi 5% în activităţi de investigaţii şi protecţie, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, tranzacţii imobiliare, pescuitul şi acvacultura, transporturi aeriene, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, activităţi de închiriere şi leasing.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+0,5%), respectiv în administraţia publică (+0,2%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,8%).

