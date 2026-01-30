Live TV

Europa, în alertă: Un segment dintr-o rachetă chinezească de 11 tone se va prăbuși în nordul continentului

INNER MONGOLIA, CHINA - DECEMBER 03: The Zhuque-3 rocket blasts from the Dongfeng commercial space innovation pilot zone
Lansarea rachetei Zhuque-3. Foto: Profimedia

Europa se confruntă cu reintrarea necontrolată în atmosferă a celui de-al doilea segment a rachetei chinezești ZQ-3 R/B (Zhuque-3), lansată în decembrie 2025 de compania privată LandSpace. A doua treaptă a rachetei chinezești lansate în spațiu este așteptată să reintre în atmosfera Pământului vineri și se prevede că va cădea în Letonia, dar și Lituania este pregătită să reacționeze dacă situația se schimbă, a declarat șeful serviciului de navigație aeriană al țării, citat de lrt.lt.

Obiectul, lung de aproximativ 13 metri și cu o masă de circa 11 tone, reprezintă un risc potențial pentru zone populate, în special în regiunile sudice ale Danemarcei și statele baltice (Lituania, Letonia, Estonia), precum și pentru traficul aerian din zonă, informează publicația de specialitate Orbital Today.

Rămâne neclar cât din racheta chineză se va arde în timpul trecerii prin atmosferă.

Centrele de supraveghere și urmărire spațială ale UE au confirmat că monitorizează activ racheta Zhuque-3, lansată de o companie privată chineză la începutul lunii decembrie. Recomandări privind posibile modificări ale rutelor aeriene au fost furnizate controlorilor de trafic aerian.

Observatorii spațiali ai UE avertizează că obiectul de 13 metri lungime și aproximativ 11 tone greutate este puțin probabil să ardă complet din cauza dimensiunilor sale și ar putea reprezenta o potențială amenințare pentru sudul Danemarcei și statele baltice, deși ar putea cădea și în mare.

Din cauza dimensiunilor și masei obiectului, experții avertizează că există un potențial pericol, inclusiv un risc pentru traficul aerian în zona posibilă de impact.

