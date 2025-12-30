Live TV

Analiză Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%”

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
grafica cu monede si procente
Foto: Profimedia
Din articol
Venituri în creștere, susținute de inflație și eliminarea unor facilități TVA a crescut puțin peste inflație, pe fondul scăderii consumului Cheltuielile au crescut în linie cu inflația Subvenții mai mici, venituri mai mari din energie

România a încheiat primele 11 luni ale anului 2025 cu un deficit bugetar de 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024, când deficitul era de 7,15% din PIB. Despre această evoluție, care pare pozitivă la nivelul cifrelor, Digi24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codirlașu, președintele CFA România, care a atras atenția că reducerea deficitului a fost influențată decisiv de inflație și de creșterea taxelor, nu de o corecție structurală amplă a cheltuielilor publice.

Potrivit lui Adrian Codirlașu, inflația ridicată din 2025, de aproximativ 10%, a avut un efect direct asupra veniturilor statului.

„Am avut inflația și automat inflația expandează totul. A crescut valoarea veniturilor populației și ale companiilor și, implicit, și veniturile guvernului”, a explicat acesta.

Un exemplu clar este taxa pe valoarea adăugată: „TVA-ul se aplică la prețul final, care include inflația. Chiar dacă nu există o creștere reală a consumului, statul încasează mai mult pentru că prețurile sunt mai mari”.

CITEȘTE ȘI: Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB în primele 11 luni din 2025

Venituri în creștere, susținute de inflație și eliminarea unor facilități

Datele oficiale arată că veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13%, până la 591,91 miliarde de lei, în perioada ianuarie-noiembrie 2025.

Ca pondere în PIB, veniturile au avansat cu 1,34 puncte procentuale.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au ajuns la 53,43 miliarde de lei, în creștere cu 19,4%.

Economistul a subliniat că această evoluție este peste ritmul de creștere al salariilor din economie, care a fost de aproximativ 4%.

„Aici vedem clar efectul eliminării unor facilități fiscale. Este o creștere mare a încasărilor, care nu vine din salarii mai mari, ci din schimbarea regulilor fiscale”, a explicat Adrian Codirlașu.

Impozitul pe profit a crescut cu 14,2%, până la 39,30 miliarde de lei, evoluție explicată atât prin inflație, care a mărit profiturile nominale, cât și prin reducerea unor facilități fiscale.

TVA a crescut puțin peste inflație, pe fondul scăderii consumului

Încasările nete din TVA au totalizat 120,59 miliarde de lei, în creștere cu 11,1% față de aceeași perioadă din 2024.

Codirlașu a atras atenția că această creștere este modestă raportată la nivelul inflației: „Doar din inflație ar fi trebuit să vedem o creștere de aproximativ 10%. Vedem că suplimentar este foarte puțin”.

Explicația este scăderea consumului: „Când inflația a crescut, consumul a scăzut. S-a aplicat un TVA mai mare, dar la un volum mai mic de consum”, a explicat expertul.

În opinia sa, majorarea cotelor de TVA nu era singura soluție, „se putea obține un rezultat similar prin îmbunătățirea colectării sau prin taxarea inversă la TVA, fără a fi nevoie de creșterea cotelor”.

Cheltuielile au crescut în linie cu inflația

Pe partea de cheltuieli, bugetul general consolidat a ajuns la 713,68 miliarde de lei, în creștere cu 9,9%, practic în linie cu inflația.

Ca pondere în PIB, cheltuielile au urcat de la 36,93% la 37,52%.

Există totuși semne de disciplină bugetară relativă:

-Cheltuielile de personal au crescut cu doar 4,1%, până la 154,13 miliarde de lei, sub rata inflației și în linie cu evoluția salariilor din sectorul privat.

-Cheltuielile cu bunuri și servicii au avansat cu 4,7%.

„A fost ceva mai multă disciplină pe cheltuieli, comparativ cu anii anteriori”, a explicat președintele CFA România, subliniind însă că deficitul bugetar nesustenabil acumulat în ultimii ani a fost generat în principal de indisciplina pe cheltuieli, nu de lipsa veniturilor. „Taxele au tot crescut”, spune el, „dar problema reală a fost modul în care s-au cheltuit banii publici”.

Subvenții mai mici, venituri mai mari din energie

Un alt factor important în ajustarea bugetară a fost reducerea subvențiilor, inclusiv în sectorul energetic.

Deși sprijinul pentru consumatori a fost diminuat, prețurile la electricitate au rămas ridicate.
„Statul continuă să încaseze TVA, impozit pe profit, taxe suplimentare pe energie și dividende, pentru că mulți producători sunt de stat”, a explicat Adrian Codirlașu, arătând că veniturile din energie s-au menținut chiar și în absența subvențiilor mari.

În final, economistul a avertizat că rezultatul definitiv al deficitului bugetar pe 2025 depinde de evoluția cheltuielilor din luna decembrie, perioadă în care, tradițional, „statul cheltuie cel mai mult”.

„Dacă guvernul a fost cumpătat și a ținut cheltuielile sub control, s-ar putea să avem un deficit mai mic decât cel prognozat”, a concluzionat Adrian Codirlașu.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sua romania
Ambasada SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”
Two old woman talking on a street. Life of retirees in city
Ce cred europenii despre sistemul pensiilor de stat și de ce resping reformele care includ tăieri și creșterea vârstei de pensionare
bani, grafice, deficti bugetar
Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB în primele 11 luni din 2025
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu, portocaliu și galben de ninsori și viscol în majoritatea regiunilor HARTĂ
oana toiu
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni...
Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o...
Ultimele știri
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM. Restructurarea trebuia implementată de la întâi ianuarie
Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului
Un român a fost arestat la Paris, după ce a atacat cu un ciocan pasageri de la metroul din capitala franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Vine furia albă în România! Vor fi troiene de zăpadă, viscol puternic. A fost schimbată prognoza meteo
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...