BNR a crescut rata dobânzii de politică monetară la 6,75%. Creditarea se scumpește

Banca Națională a României a majorat rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75%pe an, de la 6,25%. Decizia a fost luată în Consiliul de Administraţie al BNR. De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75%, de la 5,25% pe an. Măsura se aplică din 9 noiembrie.

Este a 8-a creștere a dobânzii de politică monetară decisă de BNR anul acesta.

Creșterea dobânzii de politică monetară este un mecanism prin care BNR încearcă să reducă rata inflației, care a urcat la 15,88% în luna septembrie a acestui an, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Practic, prin creșterea dobânzii de politică monetară, BNR scumpește banii (împrumuturile), descurajând creditarea.

Prima creștere a dobânzii de politică monetară pe anul acesta a avut loc pe 11 ianuarie, când dobânda a crescut de la 1,75% la 2%. Au urmat creșteri în ședințele BNR din februarie, la 2,5%, apoi în aprilie la 3%. Începând cu luna mai, banca centrală a început să majoreze dobânda de politică monetară cu 0,75%, creștere care s-a mai repetat în iulie și august.

La cea mai recentă ședință a Consiliului de Administrație BNR, în octombrie, dobânda de politică monetară a crescut la 6,25%. De asemenea, BNR a majorat atunci rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25% pe an, de la 6,50% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 10 ianuarie 2023.