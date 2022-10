Banca Națională a României a majorat cu 0,75% rata dobânzii de politică monetară. Decizia a fost luată, miercuri, în Consiliul de Administraţie al BNR.

Consiliul de Administrație al BNR s-a întrunit azi și a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5,5% la 6,25% pe an, începând cu data de 6 octombrie.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25% pe an, de la 6,50% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an.

Totodată, în şedinţa de miercuri, reprezentanţii CA al BNR au decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

La începutul acestui an dobânda cheie se situa la nivelul de 2% pe an.

Minuta şedinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară va fi publicată în data de 17 octombrie.



Şedinţa de miercuri este penultima din acest an. Ultima şedinţă a Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară va avea loc pe data de 8 noiembrie, dată la care va fi aprobat şi Raportul asupra inflaţiei.