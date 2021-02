Cum a devenit Europa de Est principalul furnizor UE de baterii pentru mașini electrice

Europa Centrală și de Est devine un centru de producție și furnizare de baterii pentru automobile electrice, în contextul în care mai multe țări din regiune au început să producă astfel de produse și să primească investiții din partea unor mari producători globali, scrie Politico.

Polonia se numără printre țările din regiune care și-a dezvoltat masiv infrastructura de producție a bateriilor de litiu-ion pentru mașini electrice exportând în valoare de 400 de milioane de euro pe lună, adică 2% din proporția totală a exporturilor țării – aproape o treime a cererii totale pentru aceste produse din Europa.

„Polonia se află foarte sus în lanțul de furnizare pentru sectorul producției de mașini electrice. Este al cincilea cel mai mare furnizor global de baterii litiu-ion și componentele acestora și cel mai mare din Europa”, spune Jan Wisniewski de la PSPA, asociația poloneză pentru combustibili alternativi.

Nivelul la care a ajuns producția de astfel de dispozitive în Polonia se datorează în mare măsură fabricii LG din Kobierzyce, în sud-vestul țării. Este vorba de cea mai mare fabrică de baterii pentru vehicule electrice din Europa și este pe cale să devină cea mai mare din lume, în contextul în care guvernul polonez a anunțat că urmează să investească 300 de milioane de euro pentru expansiunea ei.

Investiții importante în regiune

Producătorii de vehicule electrice și piese pentru acestea iau în vedere investiții în mai multe alte țări din regiune. Grupul coreean SK Innovation a anunțat luna trecută că plănuiește să cheltuiască 2.3 miliarde de dolari pentru a construi o centrală de 30 GWh în Ungaria. Compania deja deține două astfel de centre de producție.

De asemenea, și InoBat Auto are în vedere o altă astfel de centrală în Slovacia, care ar urma să fie construită în parteneriat cu compania americană Wildcat Discovery Technologies.

Europa Centrală pare că refolosește modelul care a transformat-o într-un mare producător de mașini pe benzină și diesel. În ciuda faptului că nu există producători semnificativi de mașini locali, Europa Centrală și de Est s-a bazat pe forța de muncă ieftină dar calificată pentru a dezvolta puternic industria constructoare de mașini.

Polonia găzduiește fabrici ale Volkswagen, Fiat, Toyota și Opel și produce de asemenea camioane, autobuze și un număr mare de tipuri de componente. Slovacia, Cehia și Ungaria sunt, de asemenea, printre țările din regiune ale căror economii sunt puternic angrenate în producția de mașini.

Piața europeană e în creștere rapidă. Polonia intenționează inclusiv producerea unui model local de vehicul electric

Legăturile est-europene cu producătorii străini de astfel de dispozitive nu sunt neapărat în acord cu ambițiile Uniunii Europene. Blocul european speră să devină autosuficient în ce privește producția de baterii pentru vehicule electrice până în 2025, ca răspuns la ce percepe drept o amenințare din partea producătorilor asiatici care domină, în acest moment piața.

„Sunt încrezător că până în 2025 UE va putea produce suficiente baterii pentru a satisface nevoia industriei europene și chiar și pentru a dezvolta capacitatea noastră de export”, spunea, în noiembrie 2020, Vicepreședintele Comisiei Europene Maros Sefcovic.

Acest obiectiv nu va fi ușor de atins – producătorii din China, Japonia și Coreea de Sud nu doar că domina piața, dar și investesc masiv în alte regiuni, precum Europa Centrală și de Est. Dar creșterea galopantă a capacității de producție a acestor dispozitive ar putea face ca regiunea să devină și o importantă piață pentru vehicule electrice.

Dintre cele 430.000 de autoturisme vândute în Polonia anul trecut, aproximativ 76.000 au fost vehicule electrice, majoritatea hibrid. Din acest total, în jur de 3700 au fost mașini pur electrice, o creștere, totuși, de 147% față de 2019.

Guvernul polonez are obiective și în ce privește construcția unui brand de mașină electrică local. Anul trecut, Polonia a dezvăluit Izera, o versiune prototip care ar urma să înceapă producția în 2023 cu planuri de a vinde 60.000 de mașini în primul an și peste 100.000 în următorii ani, însă experții pun sub semnul întrebării aceste planuri ambițioase.

Tendințele sunt similare și în restul regiunii, în Slovacia și Ungaria, însă vehiculele electrice au o cerere mult mai mare în zonele mai dezvoltate ale continentului.