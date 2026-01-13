Live TV

Analiză Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare. Ce obligații vor avea firmele și ce drepturi vor primi angajații

Andreea Dobra Data publicării:
interviu angajare job shutterstock_485076070
Foto: Shutterstock
Din articol
Cine va fi afectat primul Diferențele dintre „vechi” și „noi” nu vor mai putea fi ignorate Cum se schimbă recrutarea Vor crește salariile sau doar se vor redistribui Cum pot normele UE privind transparența salarială aduce beneficii cetățenilor UE

Din iunie 2026, angajatorii din toată Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor fi obligați să aplice Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială. Concret, salariile nu vor mai fi negociate „în orb”: firmele vor trebui să afișeze intervalele de plată încă din anunțurile de angajare, iar angajații vor avea dreptul să afle cât câștigă colegii lor aflați pe poziții similare. „Intrăm într-o perioadă în care salariile vor deveni un fapt, nu un secret. Mulți angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse”, a declarat pentru Digi24.ro Sorina Faier, specialist în resurse umane.

Deși România nu a transpus încă directiva în legislația națională, schimbările au început deja să se simtă, mai ales în companiile multinaționale, care își aliniază politicile la nivel de grup.

Cine va fi afectat primul

Potrivit specialistei, primele tensiuni vor apărea între angajații care ocupă același rol, dar sunt plătiți diferit.

„Vom vedea foarte clar oameni cu aceleași responsabilități, dar cu salarii diferite pentru că au negociat diferit, au fost angajați în momente diferite ale pieței sau au fost evaluați subiectiv. Transparența va scoate aceste discrepanțe la suprafață”, a explicat Sorina Faier.

Un alt punct sensibil va fi diferența de gen, mai ales în managementul mediu, vânzări, financiar și roluri de suport strategic.

„Nu e vorba doar de discriminare intenționată, ci de salarii care nu au mai fost ajustate corect în timp. Inerția salarială lovește mai ales femeile”, mai spune ea.

Diferențele dintre „vechi” și „noi” nu vor mai putea fi ignorate

Directiva va expune și un fenomen deja larg răspândit: noii angajați, recrutați într-o piață mai scumpă, câștigă adesea mai mult decât colegii lor vechi.

„Transparența va face imposibil de ignorat faptul că un om venit ieri câștigă mai mult decât unul loial de cinci ani. Companiile vor fi forțate să explice sau să corecteze”, a avertizat Sorina Faier.

Potrivit acesteia, unele domenii vor resimți mult mai puternic șocul transparenței.

În IT, deși este perceput ca un sector modern, salariile sunt negociate individual, iar grilele sunt adesea formale sau inexistente. „Discrepanțele dintre colegi pe același nivel sunt uriașe”, spune Faier.

În serviciile financiare, apar diferențe mari între bărbați și femei, bonusuri opace și decalaje între front-office și back-office.

Retailul și producția vor fi afectate mai ales la nivel de middle management și funcții administrative, iar administrația publică, deși are grile, va fi pusă în fața lipsei de coerență dintre instituții.

Cum se schimbă recrutarea

Odată cu obligativitatea afișării intervalelor salariale, dispare una dintre cele mai controversate întrebări din interviuri: „Cât câștigi acum?”.

„Negocierile din aer și jocurile de putere dispar. Apar candidați mai bine informați și discuții despre valoare, nu despre cine negociază mai agresiv”, a explicat Sorina Faier, pentru Digi24.ro.

Negocierea nu va dispărea, dar va deveni mai scurtă și mai rațională, pentru că limitele vor fi deja cunoscute.

Chiar dacă legea nu este încă adoptată în România, companiile care așteaptă 2026 riscă un șoc major.

„Primul pas este un audit salarial: cine câștigă, pe ce rol și cu ce justificare. Apoi trebuie definite grile reale, cu minim, mediu și maxim, nu tabele ascunse într-un sertar”, spune Sorina Faier.

Urmează corectarea treptată a discrepanțelor și pregătirea managerilor, care vor fi primii confruntați cu întrebări directe din partea angajaților.

„Dacă un manager nu poate explica de ce doi oameni pe același rol sunt plătiți diferit, își pierde rapid credibilitatea”, a mai avertizat aceasta.

Vor crește salariile sau doar se vor redistribui

Efectul imediat al transparenței va fi redistribuirea: vor câștiga cei subplătiți, femeile aflate pe roluri similare cu bărbați mai bine plătiți și angajații loiali rămași în urmă.

Vor pierde cei supraevaluați istoric și companiile care au profitat de lipsa de transparență.

„Pe termen scurt va fi despre corectare și echilibrare. Pe termen mediu, însă, presiunea pe bugete va duce și la creșteri salariale reale, dar doar acolo unde valoarea susține costul”, concluzionează Sorina Faier, pentru Digi24.ro.

Cum pot normele UE privind transparența salarială aduce beneficii cetățenilor UE

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, normele privind transparența salarială ar trebui să ajute la combaterea discriminării salariale la locul de muncă și să contribuie la eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Transparența salarială poate să permită lucrătorilor să își exercite dreptul la egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin intermediul unui set de măsuri obligatorii.

Lipsa de transparență salarială a fost identificată ca fiind unul dintre principalele obstacole în calea eliminării diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, care rămâne în medie de aproximativ 12% până la 12,7% în UE în 2020.

Aceasta înseamnă că femeile câștigă în medie, pe oră, cu 12% mai puțin decât bărbații (date Eurostat din 2023).

Diferența de remunerare are un impact pe termen lung asupra calității vieții femeilor, asupra riscului lor de expunere la sărăcie și asupra decalajului persistent în materie de pensii, care este de aproximativ 26,1% în UE (date Eurostat din 2024).

Vezi Directiva UE 2023/970 privind transparența salarială aici

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maduro
1
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
3
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Oana Gheorghiu:
5
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și terenuri. Cum vor fi calculate și cât ar putea crește taxele
profimedia-0850980549
Ce înseamnă tratatul UE-Mercosur, subiectul care a încins spiritele în România. Avantajele pe care le-ar avea țara noastră
femeie munceste de acasa
Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 în 2025. Primăriile, MAI și Armata au pierdut cele mai multe posturi
Kaja Kallas
Reacție fermă de la Bruxelles, în contextul protestelor de la Teheran. Kaja Kallas: „Sunt gata să propun noi sancțiuni contra Iranului”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
Lack,Of,Gas,In,A,Gas,Stove,In,Europe
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se...
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre...
Ultimele știri
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Unitate de elită a armatei germane, acuzată de hărțuire sexuală, consum de droguri și saluturi naziste
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...