Live TV

Acordul UE-Mercosur ajunge în Congresul brazilian. Lula cere adoptarea „cât mai curând posibil”

Data publicării:
Rio De Janeiro, Brazil. 16th Jan, 2026. The President of the Republic, Luiz Inácio Lula da Silva, received the President of the European Union, Ursula Von Der Leyen, this Friday (16), to celebrate the agreement with Mercosur. Credit: Carlos Elias Junior/F
Ursula von der Leyen și Luiz Inácio Lula da Silva. Sursa foto: Profimedia Images

Acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeană a fost trimis de președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva către Congresul Național, odată cu deschiderea sesiunii legislative din 2026. Prin acest gest, guvernul de la Brasilia încearcă să accelereze ratificarea tratatului, blocat în prezent de procedurile judiciare europene. Lula le cere parlamentarilor să aprobe acordul „cât mai curând posibil”.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Naţional pentru a începe procesul de ratificare, informează Agerpres.

Într-un mesaj scris trimis legislatorilor, Lula şi-a exprimat încrederea că Congresul Naţional „nu va precupeţi niciun effort” pentru a transpune la nivel intern acordul „cât mai curând posibil”, subliniind importanţa sprijinului parlamentar pentru intrarea sa în vigoare.

Potrivit preşedintelui brazilian, acordul Mercosur-UE deschide „un nou ciclu de oportunităţi” pentru companiile braziliene, prin consolidarea competitivităţii ţării, extinderea exporturilor şi atragerea de investiţii într-un mod durabil.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Hugo Motta, s-a referit şi el la acest acord într-un discurs susţinut în timpul unei sesiuni comune a ambelor camere legislative, promiţând o adoptare rapidă. Motta a anunţat că această chestiune va fi dezbătută până săptămâna viitoare în cadrul Comisiei Permanente Mixte a Mercosur şi va fi votată în sesiunea plenară a camerei inferioare „în săptămâna de după Carnaval”, adică în ultima săptămână a lunii februarie, înainte de a fi trimisă Senatului.

Acordul a fost semnat pe 17 ianuarie într-o ceremonie la Asuncion şi, pentru a intra în vigoare, trebuie ratificat de cel puţin o ţară din Mercosur şi de către Uniunea Europeană, unde tratatul a fost contestat în instanţă.

Parlamentul European nu poate ratifica acordul până când Curtea de Justiţie a UE nu se va pronunţa - care trebuie să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, proces care ar putea dura şi doi ani -, dar din punct de vedere legal, Comisia Europeană ar putea decide să înceapă implementarea acestuia cu caracter provizoriu fără a mai aştepta decizia legislativului european.

Cu toate acestea, Comisia Europeană încă nu a clarificat dacă va implementa provizoriu acest acord, deşi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat executivul european să pună în aplicare acordul odată ce acesta va fi ratificat de unul dintre partenerii Mercosur, întrucât cele 27 de state membre şi-au dat deja aprobarea pactului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Electric car charging at the electric station on the street
Doar 85% din mașinile noi din UE ar putea fi electrice în 2035, arată un studiu
Breast cancer diagnosis, conceptual image
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici
Președintele sârb Aleksandar Vucic
Vucic aprobă controversata reformă judiciară care pune în pericol aderarea Serbiei la UE
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul amenință Europa după decizia „fără sens” privind Gardienii Revoluției Islamice
nasui feature
Claudiu Năsui propune taxare inversă la TVA și listarea la bursă a companiilor de stat, pentru a da „o gură de oxigen” economiei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”