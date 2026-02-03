Acordul UE-Mercosur ajunge în Congresul brazilian. Lula cere adoptarea „cât mai curând posibil”

Acordul comercial dintre Mercosur și Uniunea Europeană a fost trimis de președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva către Congresul Național, odată cu deschiderea sesiunii legislative din 2026. Prin acest gest, guvernul de la Brasilia încearcă să accelereze ratificarea tratatului, blocat în prezent de procedurile judiciare europene. Lula le cere parlamentarilor să aprobe acordul „cât mai curând posibil”.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Naţional pentru a începe procesul de ratificare, informează Agerpres.

Într-un mesaj scris trimis legislatorilor, Lula şi-a exprimat încrederea că Congresul Naţional „nu va precupeţi niciun effort” pentru a transpune la nivel intern acordul „cât mai curând posibil”, subliniind importanţa sprijinului parlamentar pentru intrarea sa în vigoare.

Potrivit preşedintelui brazilian, acordul Mercosur-UE deschide „un nou ciclu de oportunităţi” pentru companiile braziliene, prin consolidarea competitivităţii ţării, extinderea exporturilor şi atragerea de investiţii într-un mod durabil.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Hugo Motta, s-a referit şi el la acest acord într-un discurs susţinut în timpul unei sesiuni comune a ambelor camere legislative, promiţând o adoptare rapidă. Motta a anunţat că această chestiune va fi dezbătută până săptămâna viitoare în cadrul Comisiei Permanente Mixte a Mercosur şi va fi votată în sesiunea plenară a camerei inferioare „în săptămâna de după Carnaval”, adică în ultima săptămână a lunii februarie, înainte de a fi trimisă Senatului.

Acordul a fost semnat pe 17 ianuarie într-o ceremonie la Asuncion şi, pentru a intra în vigoare, trebuie ratificat de cel puţin o ţară din Mercosur şi de către Uniunea Europeană, unde tratatul a fost contestat în instanţă.

Parlamentul European nu poate ratifica acordul până când Curtea de Justiţie a UE nu se va pronunţa - care trebuie să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE, proces care ar putea dura şi doi ani -, dar din punct de vedere legal, Comisia Europeană ar putea decide să înceapă implementarea acestuia cu caracter provizoriu fără a mai aştepta decizia legislativului european.

Cu toate acestea, Comisia Europeană încă nu a clarificat dacă va implementa provizoriu acest acord, deşi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat executivul european să pună în aplicare acordul odată ce acesta va fi ratificat de unul dintre partenerii Mercosur, întrucât cele 27 de state membre şi-au dat deja aprobarea pactului.

Editor : M.I.