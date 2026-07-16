Nazare, discuții cu reprezentanții Moody’s: Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru calificativul de țară

Alexandru Nazare a continuat astăzi, la Ministerul Finanțelor, seria discuțiilor tehnice cu agențiile internaționale de rating, cu reprezentanții Moody’s. Potrivit ministrului Finanțelor, următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al României.

„Am accentuat și în discuțiile de azi progresele înregistrate în ultimul an: reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingere a țintei de 6,2% în 2026, susținute de o disciplină bugetară strictă. Datele rămân cel mai puternic argument, iar acestea confirmă că ajustarea fiscală produce rezultate și că România își respectă angajamentele. Acest parcurs trebuie însă continuat cu aceeași consecvență”, scrie Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor spune că rezultatele de consolidare s-au obținut într-un context extern dificil, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor energiei și costuri mai ridicate de finanțare.

„În același timp, instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra României. Sunt riscuri asupra cărora am avertizat deja de câteva luni bune - execuția bugetară și rezultatele obținute ne susțin argumentele, însă aceste vulnerabilități rămân și trebuie gestionate cu responsabilitate.

Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea”, a completat Nazare.

„România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever. Vom folosi în continuare toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja rezultatele obținute și pentru a menține România pe direcția asumată. Miza este credibilitatea României și capacitatea de a continua dezvoltarea în condiții de stabilitate”, conchide ministrul.

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Editor : Liviu Cojan