Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică”

bogdan ivan - rafael grossi - davos
Rafael Grossi (stânga) și Bogdan Ivan (dreapta). Foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Prezent la Forumul Economic de la Davos, Bogdan Ivan a transmis că a purtat discuții cu șeful AIEA, Rafael Grossi, despre rolul energiei nucleare în România. Ministerul Energiei a subliniat că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică și că, cu această ocazie, s-a asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor.

„La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face PRAGMATIC şi INTELIGENT”, a transmis ministrul Energiei într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan a mai arătat că România produce constant energie nucleară stabilă şi curată şi mizează pe acest pilon pe termen lung.

„Contextul actual spune lucrurilor pe nume: consumul intern a depăşit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200–2.000 MW;  săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piaţă de energie din Europa. Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia.

De aceea: investim în construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă (720 MW fiecare) accelerăm proiectul SMR de la Doicești, primul de acest tip din Europa (462 MW) gestionăm responsabil perioada 2027–2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin capacități noi pe gaz și interconectări mai puternice Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor”, a mai explicat el.

Ministrul Energiei: Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România. La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii

Nicușor Dan, la Centrala Nucleară de la Cernavodă: „Este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul”

Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
