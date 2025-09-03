Nicușor Dan, la Centrala Nucleară de la Cernavodă: „Este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul”

Președintele României a participat, miercuri, la lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleară de la Cernavodă. Nicușor Dan a subliniat că energia nucleară este o chestiune de securitate națională, iar România are un avantaj competitiv în acest sector.

„Energia nucleară este importantă. În momentul acesta, ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică a României. Este importantă pentru că este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul, în special cu emisiile de carbon și am ținut să fiu azi aici pentru că, nu numai că este o investiție de 3 miliarde de euro pe care o începem, ci pentru că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani: Hoia Hulubei și alți cercetători, Institutul de Fizică Nucleară și toate lucrările până acum. Nu vorbim doar de energie electrică, vorbim de procese care sunt legate cu asta și în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care, din nou, România are un avantaj competitiv.

Deci, lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea centralei 1, reactoarele 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs. Sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările la reactoarele modulare mici de la Doicești. Vreau să salut prezența domnilor ambasadori și vreau să subliniez faptul că energia nucleară este o chestiune de securitate națională și atunci tehnologia și partenerii sunt niște parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională.

Și ultimul lucru, energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va crește, vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială. Și inteligență artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv. Deci succes în toate lucrările care urmează”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Editor : A.P.