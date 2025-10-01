Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc atribuțiile, că ANRE este independentă. Atunci vă schimb regulamentul

Bogdan Ivan a spus miercuri seara, la Digi24, că la o întâlnire de lucru cu reprezentanți tehnici de la ANRE și furnizori i s-a spus că își depășește atribuțiile de ministru al Energiei dacă intervine la ANRE, pentru că instituția este independentă. Acesta a replicat că este și parlamentar și atunci va schimba regulamentul în Parlament. De asemenea, Ivan a propus ca ANRE să fie mandatată în CSAT pentru a lua modele de bună practică din vestul Europei și să actualizeze regulamentul.

„ANRE are un rol extrem de important, unul dintre punctele pe care le-am propus către premier și l-au validat și cu președintele Sorin Grindeanu, și cu toată echipa din coaliție, și transmis către președinte, ca ANRE să fie mandatată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a lua modele de bună practică din vestul Europei și să actualizeze regulamentul. ANRE este o instituție aflată în subordinea Parlamentului României, care exercită un control nelimitat asupra acestei entități”, a afirmat Bogdan Ivan la Digi24.

„Am avut un dialog, nu cu domnul președinte, nici cu domnule vicepreședinte, care au fost alături de mine în acest demers, și care au fost foarte proactivi și deschiși, ci cu niște reprezentanți tehnici ai acelei instituții la o întâlnire de lucru cu cei din piață, în care mi-au spus direct, mie ministrul Energiei: «Domnule ministru, vedeți că vă depășiți atribuțiile, ANRE este o instituție independentă, aflată în subordinea Parlamentului și care se supune unor regulamente ale Parlamentului și ale reglementatorului european, nu este în subordinea Ministerului Energiei»”.

„Să vă asigurați că nu mai avem profituri triple la traderii din România, comparativ cu media din toată Uniunea Europeană”

„La care, reacția mea a fost una mai mult decât directă: «Vedeți că sunt și parlamentar, și în clipa în care mă provocați și veniți cu un argument care nu are sens, și anume că aveți regulament, da, vă schimb regulamentul la ANRE și aveți și voi temă prin tot ceea ce faceți în acea instituție, să vă asigurați că nu mai avem profituri triple la traderii din România, comparativ cu media profiturilor traderilor din toată Uniunea Europeană, că nu mai avem situații de distorsiune a pieței și avem niște reguli foarte clare».

În momentul de față, președintele ANRE a emis deja un ordin prin care acei traderi care achiziționează în avans energie, și care până acum o lună de zile puteau cu un capital social de 200 lei, puteau să cumpere energie de 100 de milioane de euro, și dacă nu-i convenea prețul în ziua dinaintea începerii contractului puteau să renunțe la acel pachet de energie fără să piardă un leu măcar, acum trebuie să depună o garanție de 10% și va pierde acei bani dacă decide să se joace cu piața din România”, a adăugat ministrul Energiei.

„Dacă în Uniunea Europeană sunt țări cu cele mai mici prețuri, hai să împrumutăm modelul de acolo”

„Este foarte greu de urmărit, sunt niște mecanisme foarte complexe și eu nu vreau să spun că dețin adevărul absolut, dar am căutat oameni foarte bine pregătiți și am lucrat împreună cu ei și împreună cu specialiști care au luat modelul din Belgia, din Franța, din Germania, din Spania, din Marea Britanie. Dacă ei au reușit acolo, tot în Uniunea Europeană, să facă anumite reglementări și să aibă astăzi unele dintre cele mai mici prețuri din toată Uniunea Europeană, hai să împrumutăm modelul de acolo.

ANRE a aplicat, totuși, sancțiuni de vreo 500 de milioane de lei unor furnizori care au nu au respectat regulile. Am rugămintea, și chiar o să fac un apel public pe paginile de socializare și pe site-ul Ministerul Energiei în care o să cer oamenilor să ne transmită toate abuzurile și o să mă asigur că vor ajunge pe masa ANRE și o să fie pornite anchete pentru fiecare în parte”, a mai spus Bogdan Ivan.

Editor : Liviu Cojan