Burnete, despre un cost mai mic la energie: Investiţii în reţele, stocare, regenerabile, nuclear şi hidro. Politicul, scos din companii

Data publicării:
radu burnete administratia prezidentiala
Foto: Radu Burnete/ Facebook

Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale Radu Burnete afirmă că pentru scăderea cât mai rapidă a costului energiei trebuie ca în următorul deceniu România să investească în reţele de distribuţie, capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă, nucleară şi prin hidrocentrale. Burnete mai spune că până atunci, gazul din Marea Neagră „a venit ca un colac de salvare”.

„Cum facem să scadă cât mai repede costul energiei în Europa şi România? Alături de preşedintele Nicuşor Dan am dezbătut asta atât cu Enrico Letta, cât şi cu Fatih Birol. Letta este fost premier italian şi autor al unui raport esenţial despre viitorul pieţei unice şi Birol conduce Agenţia Internaţională pentru Energie care aduce împreună sute de specialişti din 32 de ţări membre OCDE. Curând România va fi ţara cu numărul 33”, afirmă consilierul prezidenţial Radu Burnete într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook.

În opinia acestuia, este „dificilă” o dezbatere care „să nu cadă în populism”.

„Mulţi experţi mi-ar replica chiar mie că privind realist peisajul european este greu să vedem o scădere rapidă a preţurilor. Ambiţia politică trebuie să ţină evident cont de constrângerile prezente, dar să-şi propună să le depăşească. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată şi mai ieftină decât astăzi. Realismul este între energie ieftină şi energie mai ieftină”, precizează Burnete.

Consilierul prezidenţial spune că Europa are „dezavantaje structurale” faţă de SUA şi China şi este greu pe termen scurt şi mediu ca ţările europene aă aibă energie mai ieftină decât acestea, însă „trebuie să ajungă mult mai ieftină decât astăzi”.

„Nu prea avem hidrocarburi, nu prea avem cărbune, avem o piaţă fragmentată cu 27 de reţele naţionale multe învechite, puţine companii de talie globală datorită acestei fragmentări. Unele ţări au renunţat aiurea la energia nucleară şi au suplinit dezavantajele cu gaz ieftin din Rusia, dar la ce cost!”, punctează consilierul.

Burnete cosnideră că Europa şi România pot avea această energie „mai ieftină, mai curată şi abundentă” cu „investiţii masive” în următorul deceniu.

„Investiţii în ce? În reţelele de distribuţie naţionale şi europene, în capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă şi în cazul României în energia nucleară şi cea produsă de hidrocentrale. Până atunci gazul din Marea Neagră a venit ca un colac de salvare. Avem nevoie să ne întărim marile companii şi să le transformăm în jucători regionali, dar pentru asta este nevoie să scoatem politicul din ele şi să le lăsăm să joace după reguli de piaţă. E nevoie de mai multe investiţii private. Mult mai multe. Nu există suficienţi bani publici pentru aşa ceva. Pentru aceste investiţii private este necesar să avem taxe simple şi clare, să eliminăm bariere birocratice inutile şi să ne ţinem de o direcţie asumată. Fereastra de oportunitate este încă deschisă”, mai spune Radu Burnete.

