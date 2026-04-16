Cât a ajuns să coste motorina în Bulgaria, la o lună și jumătate de începerea războiului din Iran

Preţurile carburanţilor în Bulgaria au crescut semnificativ de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, înregistrându-se un avans de 19,9% la benzină şi de 38,8% la motorină, conform datelor Agenţiei Naţionale de Venituri (NRA).

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut vertiginos de la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, care au dus la blocada Strâmtorii Ormuz, o zonă strategică prin care trece o cincime din energia mondială, şi la deteriorarea infrastructurii energetice din Golf.

Oficialii de la Sofia susţin că majorările de preţ au fost însoţite de schimbarea obiceiurilor de consum şi de intensificarea monitorizării pieţei combustibililor de către stat.

În 14 aprilie, preţul benzinei A95, cea mai utilizată, se situa la 1,48 euro pe litru, iar preţul motorinei a ajuns la 1,77 euro pe litru, potrivit Novinite, preluată de Agerpres.

Comparativ cu 28 februarie, când a început conflictul din Orientul Mijlociu, benzina a devenit cu 0,25 euro mai scumpă, iar motorina cu 0,49 euro.

„Cea mai semnificativă creştere s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină şi GPL (Gaz Petrolier Lichefiat)”, a afirmat directorul general al NRA, Milena Krastanova.

De asemenea, datele arată schimbarea tendinţelor pe piaţa combustibililor. În martie 2026, vânzările de carburanţi au crescut în pofida majorării preţurilor, ajungând la 353,3 milioane litri, sau cu 23,5% mai mult decât în februarie.

Cel mai semnificativ avans, de 25,2%, s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină, cu 23,6%, şi GPL, cu 17,9%.

Dar în prima jumătate a lunii aprilie, comparativ cu finalul lunii martie, volumele totale de combustibili au scăzut cu 5%.

Între 15 şi 31 martie şi 1 şi 14 aprilie, preţul benzinei a crescut cu 2,5%, iar al motorinei cu 8,3%. În ritm lunar, în martie s-a înregistrat un avans de 19,6% la motorină, de 11,1% la benzină şi de 12% la GPL.

În plus, s-a înregistrat o creştere a veniturilor statului de pe urma impozitării combustibililor.

NRA a extins supervizarea după începerea conflictului, monitorizând zilnic evoluţiile de pe piaţa combustibililor.

Au fost efectuate peste 820 de inspecţii în ultimele săptămâni, inclusiv la retailerii majori de carburanţi. Inspectorii au identificat 475 de cazuri de majorare a marjelor de profit la cel puţin un tip de combustibil.

