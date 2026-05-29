Bulgaria limitează staționarea avioanelor militare americane, după ce SUA nu au aprobat eliminarea vizelor pentru bulgari

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a transmis un mesaj direct Washingtonului, anunțând că Sofia va limita perioada de staționare a avioanelor militare americane pe teritoriul țării. Decizia vine după ce SUA nu au dat un răspuns favorabil solicitării privind eliminarea vizelor pentru cetățenii bulgari.

Bulgaria va permite avioanelor militare americane să rămână pe teritoriul său doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce Statele Unite nu au aprobat eliminarea vizelor pentru cetățenii bulgari, a declarat vineri premierul Rumen Radev, potrivit Reuters.

Premierul bulgar a explicat că Sofia nu poate accepta solicitarea privind o staționare pe termen lung a aeronavelor și blindatelor americane pe aeroportul din Sofia în lipsa unui progres în privința regimului de vize.

„Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare și necesitatea de timp, dar avem și noi prioritățile și procedurile noastre și nu putem răspunde pozitiv solicitării privind staționări îndelungate ale aeronavelor și blindatelor pe aeroportul din Sofia”, a declarat Radev, citat de agenția bulgară de presă BTA.

La începutul acestei luni, Rumen Radev a discutat cu președintele american Donald Trump și i-a cerut suspendarea sistemului de vize pentru cetățenii bulgari care călătoresc în Statele Unite.

Premierul bulgar a precizat că a insistat ca această chestiune să fie analizată de urgență, însă nu a primit un răspuns pozitiv din partea Washingtonului. Bulgaria găzduiește în prezent avioane militare americane în capitala Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Radev, care a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 19 aprilie, a anunțat că guvernul bulgar va adopta vineri o decizie prin care va prelungi perioada în care aeronavele americane pot rămâne în Bulgaria până la sfârșitul lunii iunie, pentru a oferi Statelor Unite timp să își reconsidere poziția.

