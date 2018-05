Chirițoiu: Licitații ale Transgaz au fost trucate

Tarifele la gaze plătite de consumatori ar putea scădea, dacă o investigaţie a Consiliului Concurenţei va dovedi că unele licitaţii organizate de Transgaz au fost trucate. Cel mai probabil este vorba de licitații pentru capacitățile de transport ale companiei de stat.

Tarifele ar putea scădea după cum s-a întâmplat și la energia electrică, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, informează Agerpres.ro.



"Consiliul va finaliza în acest an un caz în care suspectăm că a fost organizat un cartel la licitaţiile Transgaz. Este vorba de companii care deja au fost sancţionate pentru o faptă anterioară similară, tot trucarea unor licitaţii Transgaz - am primit ulterior indicii ale Parchetului care sugerează că acest comportament, aceste carteluri au afectat şi alte licitaţii", a spus Chiriţoiu.



Potrivit acestuia, situaţia este similară cu investigaţia de pe piaţa energiei electrice, unde mai mulţi furnizori de contoare s-au înţeles pentru a câştiga licitaţiile organizate de Electrica.



"Dacă această suspiciune va fi confirmată, atunci o să discutăm din nou de o situaţie similară cu cea de la electricitate, cea legată de contoare, adică faptul că Transgaz a plătit mai mult decât ar trebui să plătească pentru anumite echipamente. Înseamnă şi că Transgaz a luat mai mulţi bani de la clienţii săi, care sunt firmele care au reţelele de distribuţie de gaze, care la rândul lor iau aceşti bani prin tariful de distribuţie, de la clienţi", a continuat Chiriţoiu.



El a susţinut că existenţa unui cartel arată automat că preţul licitaţiei a fost mai mare decât în cazul în care acele companii nu s-ar fi înţeles între ele.



"Acest lucru este deja în orientările emise de Comisia Europeană. Avem orientări ale Comisiei care spun că, atunci când avem un cartel, de obicei preţul licitaţiei creşte cam cu 20%. Acum se lucrează la orientările Comisiei Europene privind modul în care se transferă aceste creşteri la clienţi. Nu putem preciza deocamdată care este impactul asupra preţului final plătit de consumatori", a arătat preşedintele Concurenţei.



În plus, Consiliul Concurenţei a demarat la finele anului trecut o investigaţie similară în cazul licitaţiilor organizate de Transelectrica, transportatorul naţional de energie electrică.



"Dacă vom ajunge să constatăm un cartel la licitaţiile organizate de Transelectrica, va trebui din nou să ne punem problema recuperării prejudiciului pentru consumatori", a adăugat Chiriţoiu.



În 2012, Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii cu o amendă în valoare totală de 25.464.865 lei (aproximativ 5,6 milioane de euro) pentru trucarea a două licitaţii organizate de Transgaz. Sancţiunile au fost aplicate în cadrul investigaţiei privind o posibilă înţelegere între companii de a participa cu oferte trucate la licitaţiile organizate de Transgaz în perioada 2009 - 2011, în vederea atribuirii unor contracte de racorduri de gaze naturale.



În 2014, autoritatea a declanşat o nouă investigaţie privind posibile înţelegeri între 13 companii pentru a truca licitaţiile organizate de Transgaz. Ulterior, investigaţia a fost extinsă la 11 licitaţii, fiind suspectate 14 companii.