Avertismentul Consiliului Concurenței după anunțurile de creștere a prețurilor la alimente: Astfel de practici sunt sancționate de lege

Presiuni din industrie și posibile scumpiri

Anunțurile publice prin care companiile își exprimă intenția de a crește prețurile pot duce la coordonarea comportamentului între concurenți și la creșteri artificiale în piață, practici sancționate de lege, a transmis luni Consiliul Concurenței. Autoritatea a atras atenția că inclusiv asociațiile pot fi trase la răspundere dacă influențează modul în care companiile își stabilesc prețurile.

„Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creștere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, a transmis Bogdan Chirițoiu.

Autoritatea a subliniat, potrivit comunicatului, că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, fără a se alinia la semnalele din piață.

Totodată, a transmis că monitorizează cu atenție piața pentru a preveni situațiile în care unele companii ar putea profita de contextul economic pentru a majora artificial prețurile.

Pentru consumatori, instituția pune la dispoziție aplicația Monitorul Prețurilor, disponibilă atât în variantă web, cât și ca aplicație mobilă (iOS și Android), care permite compararea prețurilor din marile lanțuri de retail și oferă opțiuni de căutare, sortare și filtrare a produselor.

Avertismentul vine în contextul în care producătorii din industria alimentară semnalează creșteri de costuri, în special la energie și gaze. Producătorii de pâine au primit oferte de contracte pentru gaze mai scumpe cu 10% până la 20%, spune Aurel Popescu, liderul Romalimenta.

„În domeniul panificației, 80% din pâine se coace cu gaze, astfel că această influență nu poate fi evitată sub nicio formă”, a explicat acesta.

Pe acest fond, prețurile unor alimente, în special pâine și produse de panificație, lactate și mezeluri, ar putea crește cu până la 8-10% până la finalul anului, potrivit lui Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

În acest an, alimentele s-au scumpit deja cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar după Paște sunt posibile noi majorări, pe fondul creșterii costurilor cu energia, gazele și combustibilii.

Costurile de transport contribuie, la rândul lor, la creșterea prețurilor, carburanții având o pondere de până la 15-20% în costul final al produselor, ceea ce înseamnă că impactul se resimte în aproape toate categoriile de produse alimentare.

Reprezentanții industriei spun că, deși presiunile sunt ridicate, creșterile sunt limitate de puterea de cumpărare a populației.

„O majorare de 10% la pâine înseamnă 15-30 de bani și totuși este greu acceptată de consumatori”, spune Aurel Popescu, care subliniază că România rămâne o piață sensibilă la scumpiri.

Industria alimentară din România este unul dintre cei mai mari angajatori din economie, cu aproximativ 200.000 de salariați și o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro.

