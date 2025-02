Decizia privind prelungirea schemei de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale va fi luată cel târziu săptămâna viitoare, a anunțat la Digi24 ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Ministrul le recomandă românilor să îşi schimbe furnizorii care propun preţuri foarte mari, precum cele de 8,38 lei pe kilowatt, şi să verifice ofertele disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

„Nu e o chestiune de a ne hotărî noi, ci de a asigura cele mai bune condiții pentru facturile românilor. Vă spuneam, ne-am propus luna ianuarie. E adevărat că aprobarea bugetului a durat puțin mai mult și atunci lucrurile au mers la pachet. Eu cred că săptămâna aceasta vom avea o discuție finală și o decizie, dacă nu cel mai târziu săptămâna viitoare. Scenariul de bază asupra căruia insist este continuare acestei scheme care a asigurat prețuri corecte pentru români și competitive la nivel european, al 4-lea cel mai ieftin gaz, al 5-lea cel mai ieftin curent. Deci acestea sunt prețuri care i-au protejat pe români și mai mult decât atât, schema asigura și o predictibilitate de la o lună la alta. Eu de când sunt ministru se aplică aceste praguri de consum. Practic nu am intervenit deloc asupra modului în care funcționează schema. Deci clienții finali, că vorbim de clienții casnici sau clienții non-casnici, companiile românești, au știut la ce să se aștepte, inclusiv în într-un context instabil, stoparea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina și alte elemente care pe piața europeană de gaze sau de energie electrică, ele generează o anumită dinamică,” a declarat ministrul Energiei.

Despre avertismentul experților că din aprilie facturile s-ar putea dubla sau chiar tripla, ministrul spune că exclude acest scenariu și le recomandă celor care primesc oferte cu prețuri exagerate să schimbe furnizorul.

„Genul acesta de oferte sunt din partea unor furnizori care nu doresc să își păstreze clienții. Prima condiție pentru a avea concurență între furnizori este ca noi, în calitate de consumatori, să ne facem treaba. Deci noi trebuie să intrăm pe site-ul ANRE și să alegem cea mai bună ofertă. Schimbarea furnizorului în România este un lucru foarte facil, durează foarte puțin, se face online, nu ne ține nimeni prizonieri într-un contract. Deci, dacă un român primește o asemenea ofertă, sugestia mea este să intre pe site-ul ANRE de urgență și să își schimbe furnizorul. Orice contract pe partea de furnizare energie electrică sau gaze se poate schimba oricând. Deci e valabil și acum. E valabil și pe viitor, pentru că în general avem o comoditate, suntem cu același furnizor de ani de zile și nu ne dăm seama că pe piață, de fapt, sunt oferte mult mai competitive”, a explicat Burduja.

De la 1 aprilie, facturile nu vor crește, ba chiar pe anumite oferte s-ar putea să se ieftinească pentru românii care un consum mai mare de energie.

„Acum, legat de ce se întâmplă după 1 aprilie, v-am spus, scenariu de bază pe care noi mergem la Ministerul Energiei va fi o decizie a coaliției, o decizie a Guvernului. În același timp, dacă ne uităm pe ofertele de pe site-ul ANRE nu se susține ipoteza unei creșteri explozive de prețuri. Dacă vorbim de românii care deja plătesc 1,3 lei per kWh, mă refer la energie electrică, deci au un consum ceva mai mare, peste 300 kWh pe lună, nu mă aștept să crească facturile, ba chiar pe anumite oferte s-ar putea să se ieftinească. Dacă vorbim de românii care plătesc cel mai mic prag, un prag care probabil a fost setat mult prea jos, pentru că nici înainte de criza energetică nu se practica acest tarif 0,68 lei per kWh. Ei bine, acolo e posibil să vedem anumite creșteri. Dacă sunt vulnerabili, cu siguranță ei vor fi sprijiniți să nu aibă o povară a facturilor. Dacă nu sunt vulnerabili, atunci gândiți-vă că putem vorbi de o creștere de 17 lei, 20 lei pe lună la o factură de curent electric. Ceea ce, repet, pentru un român, care nu este în sărăcie energetică, nu ar trebui să fie o povară,” a precizat ministrul.

Întrebat dacă sunt bani pentru continuarea plafonării pentru încă trei luni, ministrul spune că „Noi am primit în buget 1,5 miliarde lei, Ministerul Muncii încă 1,5 miliarde lei, deci pornim anul cu 3 miliarde de lei, care vor asigura plata unor datorii pe care statul român le are la furnizor. Deci plătim ce avem din urmă și este o poziție mai bună decât cea în care am început anul trecut. Deci, din acest punct de vedere, dacă anul trecut s-a mers 12 luni, noi în bugetul inițial aveam doar 1 miliard de lei, de exemplu. E adevărat, s-au mai făcut completări pe parcursul anului. Eu consider că avea o perioadă de tranziție în contextul instabilității regionale și într-o perioadă în care să putem crea lichiditate pe piață, deci producătorii să aibă confortul de a vinde, furnizorii să cumpere astfel încât prețurile pe piață să nu crească în mod semnificativ.”

