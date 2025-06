De luna viitoare, am putea plăti facturi consistente la energie. Expiră plafonarea, iar furnizorii trimit oferte cu tarife duble, anunță Digi24. Guvernul nu a adoptat până acum nici o formă de subvenție pentru românii vulnerabili, însă autoritățile analizează mai multe variante pentru reducerea costurilor: fie ajutoare pentru cei cu venituri mici, fie o cotă mai mică de TVA în cazul facturilor la energie.

Pentru milioane de români, liberalizarea tarifelor la energie electrică ar putea însemna o economie mai mare la consum. Furnizorii au început să trimită noile tarife către consumatori, iar în majoritatea cazurilor, facturile sunt duble.

Ca un termen de comparație, pentru un consum mediu de 100 de kWh, facturile cresc de la 68 la 157 de lei, în timp ce pentru un consum de 150 de kWh, costul crește de la 120 la 246 de lei.

Domnul Baciu are 72 de ani, locuiește singur și are un venit lunar sub 2.000 de lei. În prezent plătește 100 de lei pe lună pentru electricitate, iar o dublare a facturilor l-ar lăsa fără bani pentru medicamente.

„Refuzăm, refuzăm... pentru că nu avem ce face. Voi cere debranșarea și asta este. Nu mai avem nevoie nici de televizor, nici de mașină, nici de nimic... Liberalizarea trebuie făcută, asta e - nu poți să subvenționezi la infinit - dar ca pensionar este puțin mai greu” , declară acesta.

Pentru a reduce costurile, pe masa guvernanților se află mai multe variante, printre care subvenții pentru consumatorii vulnerabili sau micșorarea cotei de TVA.

„O cota de 9% ar putea fi o variantă. Mai este și cota de 5%. Sunt diverse scenarii, dar cred că, în calculele care se vor face, trebuie să ne gândim că oricum, după 1 iulie, cel mai probabil se va plăti ceva în plus, deci baza la care se va raporta TVA va fi mai mare, iar atunci încasările la bugetul statului, chiar cu o cotă redusă - să spunem la 9% - oricum ar trebui să crească în raport cu situația curentă” , a explicat ministrul Energiei, Sebastian Burduja

În acest context, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a făcut calculele colectării banilor de către stat. În cazul în care TVA rămâne la fel, statul primește în plus 2 miliarde de lei față de 2024. În schimb, dacă taxa pe valoare adăugată scade, statul ar încasa anul acesta cu 900 de milioane de lei mai puțin decât anul trecut.

