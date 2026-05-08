Reacția Hidroelectrica după ce Ministerul Energiei a anunțat suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere, acuzat de mită

Hidroelectrica nu a primit, până acum, o solicitare formală de completare a ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din partea Ministerului Energiei cu propunerea de suspendare a preşedintelui Consiliului de Supraveghere, a anunțat compania într-un comunicat transmis vineri Bursei de la Bucureşti. Transmiterea unor mesaje publice, anterior parcurgerii mecanismelor corporative şi de raportare specifice pieţei de capital, poate fi interpretată ca o ingerinţă de natură politică în funcţionarea unei societăţi listate, se mai arată în comunicatul citat.

Compania aminteşte că, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017, art. 105 alin. (3) lit. a), completarea ordinii de zi a adunărilor generale se realizează prin transmiterea unei solicitări formale către emitent, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termenele prevăzute de lege, urmând ca emitentul să asigure publicarea şi diseminarea acesteia prin canalele oficiale de raportare către piaţă, respectiv prin sistemul Bursei de Valori Bucureşti şi mecanismele reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ordinea de zi a AGA convocată pentru data de 29 mai 2026 poate fi completată până la data de 14 mai 2026, astfel încât convocatorul completat să fie publicat în Monitorul Oficial în data de 18 mai 2026, ulterior aprobării formale de către Directorat.

„Totodată, conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, art. 83^1 lit. b), precum şi Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, art. 234 alin. (1) lit. b), constituie informaţie privilegiată "solicitarea adresată de acţionarii îndreptăţiţi să convoace/să completeze convocatorul AGA". Astfel, la data prezentei, Hidroelectrica nu a recepţionat o solicitare formală de completare a ordinii de zi din partea acţionarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, însoţită de documentaţia aferentă prevăzută de cadrul legal aplicabil”, se arată în comunicatul companiei, potrivit Agerpres.

Sursa citată mai arată că informaţiile privind intenţia de suplimentare a ordinii de zi au fost făcute publice prin intermediul unui comunicat de presă anterior primirii de către emitent a unei solicitări oficiale de completare a ordinii de zi, fapt care a generat imposibilitatea societăţii de a verifica, analiza şi comunica în mod corespunzător informaţia către piaţă, în conformitate cu obligaţiile legale ce revin unui emitent listat.

Mai mult, Hidroelectrica susţine că subiectul comunicat public, respectiv suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, reprezintă un aspect sensibil din perspectiva guvernanţei corporative şi a stabilităţii conducerii societăţii, cu potenţial impact semnificativ asupra percepţiei investitorilor, reputaţiei emitentului şi evoluţiei preţului acţiunii pe piaţa de capital, în condiţiile în care informaţia a fost diseminată în timpul orelor de tranzacţionare, anterior unei comunicări oficiale a emitentului prin canalele reglementate ale pieţei de capital, aspect susceptibil sa genereze volatilitate, interpretări incomplete sau reacţii investiţionale în absenţa unui cadru informaţional complet, verificat şi comunicat în mod oficial de către societate.

„În plus, având în vedere natura informaţiei comunicate şi calificarea expresă a acesteia drept informaţie privilegiată de către legislaţia pieţei de capital, modalitatea de diseminare utilizată ridică serioase preocupări din perspectiva respectării obligaţiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă (MAR), cu precădere în ceea ce priveşte prevenirea divulgării selective de informaţii şi menţinerea integrităţii pieţei. Publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pieţei, în absenţa unei raportări curente realizate de emitent şi anterior notificării oficiale a societăţii ridică îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanţă corporativă şi a obligaţiei de asigurare a tratamentului egal al acţionarilor şi investitorilor, prevăzute atât de Legea nr. 24/2017, cât şi de OUG nr. 109/2011”, se mai arată în document.

De asemenea, Hidroelectrica subliniază că, în cazul unui emitent listat, informaţiile susceptibile de a influenta deciziile investiţionale trebuie comunicate pieţei într-o maniera simultană, completă şi nediscriminatorie, prin intermediul canalelor oficiale de raportare, orice abatere de la acest mecanism fiind susceptibilă să genereze asimetrii informaţionale între diferitele categorii de investitori şi să afecteze accesul egal la informaţie al acţionarilor minoritari.

„Suplimentar celor precizate, deşi Hidroelectrica are calitatea de întreprindere publică, legislaţia pieţei de capital şi regulile aplicabile emitenţilor listaţi impun obligaţia tratamentului egal al tuturor acţionarilor, indiferent de structura acţionariatului sau de calitatea unui acţionar de autoritate publică. În mod corespunzător, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice include dispoziţii exprese privind protecţia acţionarilor minoritari şi obligaţia alinierii la principiile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti. În acest context, transmiterea unor mesaje publice cu pronunţat caracter politic, anterior parcurgerii mecanismelor corporative şi de raportare specifice pieţei de capital, poate fi interpretată ca o ingerinţă de natură politică în funcţionarea unei societăţi listate, cu potenţial de afectare a percepţiei investitorilor asupra stabilităţii cadrului de guvernanţă corporativă”, a transmis compania.

Anterior, Ministerul Energiei a anunţat, printr-un comunicat, că Adunarea Generală a Acţionarilor Hidroelectrica va propune, printr-un act adiţional, suspendarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, Răzvan Avram, care are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită.

Potrivit ministerului, este vorba despre dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secţiei I penale la Curtea de Apel Bucureşti având ca obiect „luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin.(1) Cod penal”, care a fost constituit pe rolul instanţei în data de 21.10.2024.

„De asemenea, dl. Silviu Răzvan AVRAM este inculpat şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect ”măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară” înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti în data de 21.10.2025 şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect „verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penală)”, mai arată ministerul Energiei în comunicat.

