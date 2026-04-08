Live TV

Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de petrol, litrul de motorină se scumpește cu 45 de bani

Data publicării:
pompa benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că statul ar trebui să ia noi măsuri de atenuare a impactului creşterii preţului la motorină, dacă preţul barilului de petrol va continua să înregistreze majorări pe pieţele internaţionale. Potrivit lui Ivan, la fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol, litrul de motorină se scumpește cu aproximativ 45 de bani la pompă.

„Eu cred că sunt absolut necesare (măsurile - n.r.), pentru că pe fiecare creştere cu 10 dolari a preţului barilului de petrol vedem o creştere de aproximativ 45 de bani la litrul de motorină la pompă. Aşa că statul ar trebui, în cazul în care vedem o tendinţă de creştere internaţională a preţului, să intervină mai tare, să reducă acciza pentru a păstra un nivel suportabil pentru populaţie”, a declarat Bogdan Ivan miercuri seară, la Digi24.

Ministrul dă asigurări că România nu trece printr-o perioadă în care să se confrunte cu penurie de combustibili, problema fiind doar preţul.

„Nu se pune problema în momentul de faţă ca România să se afle în penurie de produse petroliere. Este evident că vorbim despre tendinţe de creştere a preţului în situaţia în care continuă acest conflict. Dar, faptul că noi avem aceste rafinării care funcţionează foarte bine, la Petromidia am avut o revizie pe care am realizat-o într-un termen record, lucrează la capacitate maximă, avem rute comerciale diferite, consider că nu suntem într-o situaţie de risc astăzi, când vorbim despre ţara noastră”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că România nu se bazează doar pe stocurile de produse petroliere pe care le are, ci continuă să importe, fiind o ţară care „s-a mişcat mai rapid decât alte state”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
