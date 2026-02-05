Profesorul de economie Cristian Păun a avrtizat că noul mecanism de „preț administrat” la gaze, anunțat de premierul Ilie Bolojan, riscă să prelungească o schemă costisitoare pentru bugetul de stat și să întârzie liberalizarea reală a pieței. Într-o intervenție la Digi24, economistul a subliniat că prețul gazului nu este nici în prezent unul cu adevărat liber, iar menținerea unui control generalizat al prețurilor înseamnă, în fapt, subvenții plătite pe deficit și datorie, inclusiv pentru consumatori care își permit să achite costurile reale.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară o serie de măsuri care vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, printre care și renunțarea treptată la plafonarea prețului la gaze și introducerea unui preț administrat, de la producător până la consumatorul final.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o perioadă tranzitorie, „cu un preţ care nu va mai fi plafonat”

Guvernul a propus o perioadă de tranziție până în 2027

Premierul a explicat că Executivul vizează o perioadă tranzitorie între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, în care prețul la gaze pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat pe întregul lanț de aprovizionare.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de posibilul puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețului la gaz”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, măsura este justificată de contextul economic dificil, dar și de perspectiva ca România să beneficieze, începând din 2027, de resurse suplimentare de gaze din Marea Neagră, care ar urma să reducă riscurile legate de aprovizionare și volatilitatea prețurilor.

„Când vom avea această supraproducție de gaz, liberalizarea va putea fi făcută mult mai ușor”, a spus premierul.

Cine va beneficia de prețul administrat

Prețul administrat va fi aplicat tuturor consumatorilor casnici, precum și CET-urilor, pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea energiei termice. Pentru restul activităților economice, plafonarea va fi eliminată.

„Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon. Oricum, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon”, a precizat Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că această formulă va elimina disfuncționalitățile din anii anteriori, când schemele de plafonare au permis unor traderi și furnizori să majoreze artificial prețurile, iar statul a fost nevoit să acopere diferențele, acumulând restanțe.

Cristian Păun: piața nu este liberalizată, statul domină producția

Cristian Păun a amintit pentru Digi24 că atât pe piața gazelor, cât și pe cea a energiei electrice, statul rămâne actorul dominant, prin companiile pe care le controlează.

„Prețul nu este liber. Avem o autoritate care reglementează multe elemente de cost. Ca piața să fie cu adevărat liberalizată, ar trebui să existe mulți jucători și o concurență reală. În producție, însă, domină companiile de stat, coordonate politic”, a explicat profesorul, avertizând că menținerea unui preț administrat trebuie făcută cu mare atenție, pentru a nu genera pierderi semnificative în sectorul gazelor.

„Dacă vrem liberalizare, trebuie să vorbim de privatizare și de listare. Mai mult listat pe bursă, mai mult către fondurile de pensii Pilon II, inclusiv din Romgaz, de ce nu chiar din Distrigaz și din toate companiile care produc, distribuie și transportă gazul în România”, a declarat economistul la Digi24.

„Avem nevoie de aceste companii să fie solide financiar, mai ales pentru a putea investi în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Dacă le împovărăm cu pierderi, riscăm să le tăiem exact capacitatea de investiții”, a avertizat acesta.

În lipsa unor astfel de măsuri, România riscă să nu mai aibă companii suficient de capitalizate pentru a valorifica resursele din Marea Neagră, exact în momentul în care mizează pe acestea pentru liberalizarea pieței.

Subvenție generalizată sau sprijin țintit

Întrebat ce ar trebui să înțeleagă consumatorii, în contextul în care în piață apăruseră oferte ce indicau scumpiri de până la 30%, Cristian Păun a explicat că menținerea schemei actuale echivalează cu o subvenționare generalizată a prețului: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă. Ar fi trebuit definit foarte clar consumatorul vulnerabil și ajutat doar acesta”.

Acesta a criticat faptul că, în actuala formulă, sprijinul se acordă inclusiv persoanelor care își permit să plătească prețul integral al gazului.

„Sunt oameni cu venituri mari sau cu case de vacanță care beneficiază de preț subvenționat. Nu este corect și nici sustenabil”, a spus acesta.

Presiuni politice în coaliție

Profesorul Cristian Păun a sugerat că decizia de a continua o formă de control al prețurilor este influențată de presiunile politice din coaliția de guvernare: „Eu aș fi mers pe liberalizare și pe ajutor țintit. Probabil că presiunile sunt foarte mari, iar unul dintre partide trage puternic pentru continuarea acestei măsuri. Este vorba de PSD”.

În paralel cu măsurile privind prețul la gaze, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va pune presiune pentru creșterea capacităților de stocare a energiei și pentru finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia și Iernut, considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic național.

Editor : A.D.