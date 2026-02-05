Live TV

Video Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o măsură păguboasă, plătită din deficit excesiv și datorie”

Data actualizării: Data publicării:
gaze aprinse la aragaz
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară un set de măsuri care vizează piața gazelor naturale, printre care eliminarea treptată a plafonării prețului și introducerea unui preț administrat pe întregul lanț. Foto: GettyImages
Din articol
Guvernul a propus o perioadă de tranziție până în 2027 Cine va beneficia de prețul administrat Cristian Păun: piața nu este liberalizată, statul domină producția Subvenție generalizată sau sprijin țintit Presiuni politice în coaliție

Profesorul de economie Cristian Păun a avrtizat că noul mecanism de „preț administrat” la gaze, anunțat de premierul Ilie Bolojan, riscă să prelungească o schemă costisitoare pentru bugetul de stat și să întârzie liberalizarea reală a pieței. Într-o intervenție la Digi24, economistul a subliniat că prețul gazului nu este nici în prezent unul cu adevărat liber, iar menținerea unui control generalizat al prețurilor înseamnă, în fapt, subvenții plătite pe deficit și datorie, inclusiv pentru consumatori care își permit să achite costurile reale.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară o serie de măsuri care vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, printre care și renunțarea treptată la plafonarea prețului la gaze și introducerea unui preț administrat, de la producător până la consumatorul final.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o perioadă tranzitorie, „cu un preţ care nu va mai fi plafonat”

Guvernul a propus o perioadă de tranziție până în 2027

Premierul a explicat că Executivul vizează o perioadă tranzitorie între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, în care prețul la gaze pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat pe întregul lanț de aprovizionare.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de posibilul puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețului la gaz”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, măsura este justificată de contextul economic dificil, dar și de perspectiva ca România să beneficieze, începând din 2027, de resurse suplimentare de gaze din Marea Neagră, care ar urma să reducă riscurile legate de aprovizionare și volatilitatea prețurilor.

„Când vom avea această supraproducție de gaz, liberalizarea va putea fi făcută mult mai ușor”, a spus premierul.

Cine va beneficia de prețul administrat

Prețul administrat va fi aplicat tuturor consumatorilor casnici, precum și CET-urilor, pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea energiei termice. Pentru restul activităților economice, plafonarea va fi eliminată.

„Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon. Oricum, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon”, a precizat Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că această formulă va elimina disfuncționalitățile din anii anteriori, când schemele de plafonare au permis unor traderi și furnizori să majoreze artificial prețurile, iar statul a fost nevoit să acopere diferențele, acumulând restanțe.

Cristian Păun: piața nu este liberalizată, statul domină producția

Cristian Păun a amintit pentru Digi24 că atât pe piața gazelor, cât și pe cea a energiei electrice, statul rămâne actorul dominant, prin companiile pe care le controlează.

„Prețul nu este liber. Avem o autoritate care reglementează multe elemente de cost. Ca piața să fie cu adevărat liberalizată, ar trebui să existe mulți jucători și o concurență reală. În producție, însă, domină companiile de stat, coordonate politic”, a explicat profesorul, avertizând că menținerea unui preț administrat trebuie făcută cu mare atenție, pentru a nu genera pierderi semnificative în sectorul gazelor.

„Dacă vrem liberalizare, trebuie să vorbim de privatizare și de listare. Mai mult listat pe bursă, mai mult către fondurile de pensii Pilon II, inclusiv din Romgaz, de ce nu chiar din Distrigaz și din toate companiile care produc, distribuie și transportă gazul în România”, a declarat economistul la Digi24.

„Avem nevoie de aceste companii să fie solide financiar, mai ales pentru a putea investi în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Dacă le împovărăm cu pierderi, riscăm să le tăiem exact capacitatea de investiții”, a avertizat acesta.

În lipsa unor astfel de măsuri, România riscă să nu mai aibă companii suficient de capitalizate pentru a valorifica resursele din Marea Neagră, exact în momentul în care mizează pe acestea pentru liberalizarea pieței.

Subvenție generalizată sau sprijin țintit

Întrebat ce ar trebui să înțeleagă consumatorii, în contextul în care în piață apăruseră oferte ce indicau scumpiri de până la 30%, Cristian Păun a explicat că menținerea schemei actuale echivalează cu o subvenționare generalizată a prețului: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă. Ar fi trebuit definit foarte clar consumatorul vulnerabil și ajutat doar acesta”.

Acesta a criticat faptul că, în actuala formulă, sprijinul se acordă inclusiv persoanelor care își permit să plătească prețul integral al gazului.

„Sunt oameni cu venituri mari sau cu case de vacanță care beneficiază de preț subvenționat. Nu este corect și nici sustenabil”, a spus acesta.

Presiuni politice în coaliție

Profesorul Cristian Păun a sugerat că decizia de a continua o formă de control al prețurilor este influențată de presiunile politice din coaliția de guvernare: „Eu aș fi mers pe liberalizare și pe ajutor țintit. Probabil că presiunile sunt foarte mari, iar unul dintre partide trage puternic pentru continuarea acestei măsuri. Este vorba de PSD”.

În paralel cu măsurile privind prețul la gaze, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va pune presiune pentru creșterea capacităților de stocare a energiei și pentru finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia și Iernut, considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic național.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan va informa azi CCR privind pensiile magistraţilor. „Ideea că jalonul 215 ar fi îndeplinit este falsă”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai puțină birocrație. Ambiția lui Bolojan: investitori mari în România
membri ai psd la sedinta
PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul Sănătății, o evaluare va avea loc după o lună
Ilie Bolojan in parlament
Anunțul prim-ministrului despre un portofoliu esențial în guvern: „Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru”
Recomandările redacţiei
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
negoita face declaratii
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl...
robert negoita
Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
Ultimele știri
Scandal în POT: Fost membru o acuză pe Gavrilă că cerea cotizații de 8.000 lei. Președinta partidului: „Să vină cu dovezi clare”
Negoceri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev, care aruncă în aer discuțiile de pace
Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Săgetător. Te reinventezi și spui "da" oportunităților pe care până acum le-ai...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Trailerul oficial al filmului „Michael”, lansat. Jaafar, nepotul lui Jackson, i-a impresionat deja pe fanii...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...