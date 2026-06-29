Ministerul Energiei a convocat luni un comandament de urgență, pe fondul valului extrem de căldură care a adus cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Autoritățile analizează funcționarea Sistemului Energetic Național și măsurile necesare pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie, în contextul consumului ridicat și al temerilor privind eventuale probleme în rețeaua electrică.

Ministerul Energiei desfășoară luni un comandament energetic de urgență, în format online, având ca principal obiectiv evaluarea modului în care Sistemul Energetic Național face față valului extrem de căldură. Ședința are loc în condițiile în care aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile depășesc pe alocuri 40 de grade Celsius.

Potrivit Digi24, discuțiile sunt concentrate pe siguranța și stabilitatea sistemului energetic, într-un context în care, la nivel european, există preocupări privind presiunea exercitată de temperaturile ridicate asupra rețelelor de electricitate. Autoritățile urmăresc în timp real evoluția producției și a consumului de energie pentru a preveni eventuale dezechilibre.

Unul dintre elementele analizate este contribuția energiei produse de instalațiile fotovoltaice. În ultimele zile, România a înregistrat un nivel record al producției de energie solară, care a depășit pragul de 3.000 MW. La momentul desfășurării comandamentului, producția se menținea în jurul valorii de 2.900 MW, continuând să joace un rol important în acoperirea necesarului de consum.

Monitorizarea este cu atât mai importantă cu cât valul de căldură determină o creștere semnificativă a consumului de energie electrică, în special din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. În aceste condiții, autoritățile verifică permanent echilibrul dintre producție și consum pentru a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a României, avertizând asupra unui episod de căldură extremă, cu temperaturi de până la 41 de grade, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale. Specialiștii estimează că vremea se va răci începând din a doua parte a săptămânii, când sunt așteptate și episoade de instabilitate atmosferică.

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Editor : C.A.