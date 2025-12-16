Live TV

Video România va fi conectată la reţeaua electrică din vestul Europei. Bogdan Ivan: Sunt 30 de miliarde de euro la care avem prioritate

Data publicării:
bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în Consiliul de Miniştri al UE, conectarea României la noua autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene, care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, iar ţara noastră participă cu prioritate într-un proiect comun cu Ungaria şi Austria.

Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

România câştigă o capacitate de interconectare aproape dublă, de la 4.000 MW cât avem în prezent şi până la 7.200 MW cât este prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisie. Din acelaşi pachet de finanţare face parte şi Coridorul Verde, proiect transregional care conectează, prin România, Europa la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua ”autostradă energetică. Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, în urma întrunirii Consiliului UE.

În cel mai scurt timp, România va elabora alături de Ungaria şi Austria un memorandum prin care să câştige acces la un pachet solid de finanţare pentru interconectare, care poate ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro.

„Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a declarat ministrul Energiei, cu privire la finanţarea disponibilă la nivel european pentru dezvoltarea reţelelor de energie din regiune şi interconectarea reală a Uniunii Europene.

Citește și Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european
reprezentanți guvern Bolojan - membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria
Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation
Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după acuzații privind livrări de energie fără facturare
lukoil
Ministrul Energiei anunță că trei companii vor să cumpere activele Lukoil în România
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce...
Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În...
Nicușor Dan in finlanda
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan...
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să...
Ultimele știri
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Semnalele poliţiştilor din intersecţii. Când trebuie să opreşti maşina sau să măreşti viteza
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...