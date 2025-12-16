Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în Consiliul de Miniştri al UE, conectarea României la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene, care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, iar ţara noastră participă cu prioritate într-un proiect comun cu Ungaria şi Austria.

„Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

România câştigă o capacitate de interconectare aproape dublă, de la 4.000 MW cât avem în prezent şi până la 7.200 MW cât este prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisie. Din acelaşi pachet de finanţare face parte şi Coridorul Verde, proiect transregional care conectează, prin România, Europa la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

„Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua ”autostradă energetică. Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, în urma întrunirii Consiliului UE.

În cel mai scurt timp, România va elabora alături de Ungaria şi Austria un memorandum prin care să câştige acces la un pachet solid de finanţare pentru interconectare, care poate ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro.

„Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a declarat ministrul Energiei, cu privire la finanţarea disponibilă la nivel european pentru dezvoltarea reţelelor de energie din regiune şi interconectarea reală a Uniunii Europene.

Editor : C.A.