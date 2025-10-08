Live TV

Video Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea tarifului binom. Cum ar putea fi calculate facturile

Data publicării:
contor curent facturi energie
Inquam Photos / Octav Ganea

După ce s-au dublat sau triplat în ultimele luni costurile cu energia, s-ar putea aplica un tarif binom, adică factura să se calculeze diferit - o parte variabilă, cea care cuprinde consumul efectiv și o parte fixă, ca un fel de abonament. Spre exemplu, sunt avantajați de acest nou mod de calcul cei care au un consum mai mare de 100 de kilowati. Dezavantajați ar fi cei cu un consum mic, cam de 50 kw, sau cei care au o casă de vacanță, de exemplu, unde nu consumă curent lună de lună. Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat, miercuri, că tariful binom nu va scădea tariful de distribuție, iar înainte de a lua o decizie în acest sens, ANRE se va consulta cu factori implicați, cu operatorii de distribuție.

„Tariful binom nu va scădea tariful de distribuție. Operatorii de distribuție vor primi aceeași valoare a tarifului de distribuție, însă vor primi în două forme. Nu doar în funcție de volumul de energie distribuit, ci și în funcție de un abonament care va fi fix lunar, cealaltă componentă fiind variabilă în funcție de volumul de energie electrică distribuit.

Înainte să luăm o măsură de genul acesta care schimbă substanțial filozofia tarifului de distribuție, trebuie să rulăm toate scenariile într-un mod prudent și responsabil în cadrul autorității de reglementare și, indiferent de cât de multă presiune se va pune pentru luarea unei decizii rapid sau neluarea unei decizii pe subiectul acesta, vom determina dacă aplicăm tariful acesta binom numai dacă calculele pe care le vom face la nivelul autorității de reglementare, în urma lor va reieși faptul că consumatorul de energie electrică din România are un beneficiu real. Vom sta de vorbă și cu factori implicați, cu operatorii de distribuție și cu ceilalți care sunt implicați în acest proces. Deciziile le vom lua transparent, după ample sesiuni de dialog cu toți factorii interesați.

Am văzut în spațiul public mai mulți formatori de opinie din sistemul energetic care încet-încet aduc din ce în ce mai des în discuție această modalitate de tarifare a serviciului de distribuție. Se poate deduce că se dorește implementarea lui.

Eu eu cred că toate măsurile pe care trebuie să le pună în aplicare Autoritatea de Reglementare în domeniul Energie trebuie să țină cont în primul rând de suportabilitatea consumatorului de energie electrică final casnic sau non-casnic”, a afirmat George Niculescu.

Editor : Alexandru Costea

