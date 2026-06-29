Live TV

Transelectrica pregătește rețeaua la capacitate maximă, pe fondul caniculei. Consumul de energie ar putea ajunge la 8.000 MW

Data publicării:
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Caniculă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Comandamentul Energetic s-a reunit din cauza caniculei Alți 1.000 MW urmează să fie conectați la rețea

Transelectrica a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport al energiei electrice să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat temperaturilor extreme. Măsura a fost luată în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roșu de caniculă și al creșterii consumului de energie electrică, care ar putea ajunge la aproximativ 8.000 MW în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

Potrivit unui comunicat al companiei, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, prin Dispecerul Energetic Național (DEN), a implementat deja mai multe măsuri preventive pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

„Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme”, se arată în comunicat.

Citește și: VIDEO Risc energetic în România din cauza temperaturilor de foc. Comandament la Ministerul Energiei: ce decizii au fost luate

Comandamentul Energetic s-a reunit din cauza caniculei

În contextul avertizărilor de Cod Roșu de caniculă, la sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc, luni, la inițiativa Ministerului Energiei, o reuniune a Comandamentului Energetic, la care au participat toate entitățile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național.

În cadrul ședinței, conduse de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport.

De asemenea, au fost prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă.

Potrivit prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Național, consumul maxim de energie electrică în această perioadă este estimat la aproximativ 8.000 MW, în special în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

În funcție de evoluția consumului și de condițiile de funcționare ale sistemului, autoritățile au pregătit măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum și pentru asigurarea siguranței în funcționare a sistemului energetic.

Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea alimentării consumatorilor.

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național și prin personalul tehnic al Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină rapid dacă situația o va impune.

Alți 1.000 MW urmează să fie conectați la rețea

Potrivit companiei, de la începutul anului și până în prezent au fost puși în funcțiune aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi, dintre care circa 1.000 MW doar în ultima lună.

În perioada următoare, alți aproximativ 1.000 MW din investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare sunt pregătiți pentru conectarea la rețea.

Noile capacități de producție și stocare sunt menite să contribuie la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național, într-o perioadă în care consumul de energie este pus sub presiune de temperaturile extreme și de utilizarea intensă a aparatelor de răcire.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
Digi Sport
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
termometru care indica temperaturi ridicate
„O inevitabilitate tristă”. De ce rămâne Europa nepregătită în fața căldurii extreme: 200.000 de morți în patru ani
Reuniunea miniștrilor Energiei ai Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia a fost semnat acordul privind stocarea energiei.
România a semnat acordul privind stocarea energiei. Cristian Bușoi: „Sunt necesare capacități de aproximativ 200 GW până în 2030”
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan anunță modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile din Energie care nu îşi realizează investiţiile
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei
Prețul gazelor va rămâne ridicat. Avertismentul unui oficial din Ministerul Energiei: „Iarna și primăvara anului 2027 vor fi dificile”
STALPI INALTA TENSIUNE
Guvernul a declarat de importanță națională două linii electrice de 400 kV: Ardeal–Moldova și interconectarea cu Republica Moldova
Recomandările redacţiei
stalpi electicitate
Risc energetic în România din cauza temperaturilor de foc...
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din cauza caniculei. Foto Getty Images
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din...
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță în...
romatsa
CSAT discută efectele unei sentințe cu implicații asupra traficului...
Ultimele știri
Putin a declarat pentru a doua oară într-o săptămână că vrea să reia negocierile pentru a înceta războiul din Ucraina
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
Cinci persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în nordul Germaniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu Ben Attal la trei luni de la logodnă...
Cancan
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
Fanatik.ro
Primarul acuzat că și-a forțat fotbaliștii să facă blat se apără: „Să nu ne uităm la vorbele unui jucător...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Neymar, gest impresionant pentru oamenii afectați de cutremurele din Venezuela. Câți bani a donat
Adevărul
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri...
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Subiecte BAC Română 2026. Ce a picat la examen la profil Real și Uman. Eseul de la Subiectul III i-a surprins...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să...
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce Crimeea ar putea decide soarta războiului și de ce controlul lui Putin asupra peninsulei se erodează
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...