Transelectrica pregătește rețeaua la capacitate maximă, pe fondul caniculei. Consumul de energie ar putea ajunge la 8.000 MW

Transelectrica a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport al energiei electrice să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat temperaturilor extreme. Măsura a fost luată în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roșu de caniculă și al creșterii consumului de energie electrică, care ar putea ajunge la aproximativ 8.000 MW în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

Potrivit unui comunicat al companiei, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, prin Dispecerul Energetic Național (DEN), a implementat deja mai multe măsuri preventive pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

„Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme”, se arată în comunicat.

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Comandamentul Energetic s-a reunit din cauza caniculei

În contextul avertizărilor de Cod Roșu de caniculă, la sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc, luni, la inițiativa Ministerului Energiei, o reuniune a Comandamentului Energetic, la care au participat toate entitățile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național.

În cadrul ședinței, conduse de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport.

De asemenea, au fost prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă.

Potrivit prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Național, consumul maxim de energie electrică în această perioadă este estimat la aproximativ 8.000 MW, în special în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

În funcție de evoluția consumului și de condițiile de funcționare ale sistemului, autoritățile au pregătit măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum și pentru asigurarea siguranței în funcționare a sistemului energetic.

Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea alimentării consumatorilor.

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național și prin personalul tehnic al Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină rapid dacă situația o va impune.

Alți 1.000 MW urmează să fie conectați la rețea

Potrivit companiei, de la începutul anului și până în prezent au fost puși în funcțiune aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi, dintre care circa 1.000 MW doar în ultima lună.

În perioada următoare, alți aproximativ 1.000 MW din investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare sunt pregătiți pentru conectarea la rețea.

Noile capacități de producție și stocare sunt menite să contribuie la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național, într-o perioadă în care consumul de energie este pus sub presiune de temperaturile extreme și de utilizarea intensă a aparatelor de răcire.

Editor : A.D.