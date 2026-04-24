Guvernul a declarat de importanță națională două linii electrice de 400 kV: Ardeal–Moldova și interconectarea cu Republica Moldova

Guvernul României a adoptat două Hotărâri de importanţă strategică pentru dezvoltarea reţelei electrice de transport, prin care sunt create condiţiile legale necesare realizării proiectelor Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava – Bălţi și LEA 400 kV Gădălin – Suceava. Ambele investiții au fost declarate proiecte de importanţă naţională în domeniul transportului energiei electrice.

„Ambele investiţii contribuie direct la închiderea inelului de 400 kV din zona de nord a României, consolidând semnificativ siguranţa în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), precum şi capacitatea de integrare a producţiei din surse regenerabile. În acelaşi timp, proiectele susţin dezvoltarea economică regională şi reduc vulnerabilităţile energetice prin crearea de noi «autostrăzi energetice» de evacuare a energiei electrice. Interconexiune strategică între România şi Republica Moldova Hotărârea privind LEA 400 kV Suceava – Bălţi are o relevanţă strategică deosebită, întrucât facilitează interconectarea sistemelor energetice ale României şi Republicii Moldova şi contribuie la integrarea acesteia în piaţa europeană de energie”, se arată în comunicatul transmis de Transelectrica.

Interconectarea cu Republica Moldova

Contractul pentru proiectarea şi execuţia LEA 400 kV de interconexiune Suceava – Bălţi, pentru porţiunea de pe teritoriul României, a fost încheiat în martie 2025, în urma unei proceduri de achiziţie publică.

Valoarea contractului este de 133,4 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuţie este de 52 de luni. Lucrările sunt realizate de Asocierea Electromontaj SA (lider de asociere) – ELM Electromontaj Cluj SA.

Proiectul, considerat un obiectiv strategic, va facilita schimburile transfrontaliere de energie și integrarea surselor regenerabile din nord-estul țării.

„Importanţa strategică a acestui proiect rezidă nu numai din perspectiva celor două sisteme energetice naţionale, dar şi din perspectiva sistemului energetic european, asupra căruia actualul context internaţional exercită o presiune semnificativă, necesitând acţiuni de consolidare în vederea asigurării alimentării cu energie electrică. Noua LEA de 400 kV Suceava – Bălţi va străbate o distanţă de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localităţi din judeţele Suceava şi Botoşani. Cu 302 stâlpi de înaltă tensiune, acest proiect va completa un ax strategic Gădălin – Suceava – Bălţi, creând o punte de energie între Ardeal, Moldova şi Republica Moldova”, menţionează reprezentanţii companiei.

Pentru judeţul Botoşani, investiţia are o semnificaţie aparte, fiind pentru prima dată când o infrastructură energetică de înaltă tensiune va fi amplasată în această zonă.

„Corelat cu realizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Suceava – Bălţi, Transelectrica şi Delgaz Grid au în vedere realizarea unei staţii electrice de 400/110 kV în zona judeţului Botoşani. Astfel, judeţul va fi conectat la Reţeaua Electrică de Transport a României, fapt care deschide noi oportunităţi de dezvoltare economică şi socială, prin facilitarea racordării de noi capacităţi de producţie şi a investitorilor din sectorul industrial şi energetic”, precizează sursa citată.

Cea mai lungă linie electrică din România

LEA 400 kV Gădălin – Suceava va deveni cea mai lungă linie electrică aeriană din România, cu o lungime de aproximativ 260 de kilometri.

„Cea mai lungă linie electrică aeriană din România care va uni, peste munţi, regiunile istorice Ardeal şi Moldova, LEA 400 kV Gădălin – Suceava va închide magistrala energetică de 400 kV în zona de nord a ţării, fiind una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură energetică naţională, traversând un teren muntos extrem de dificil şi rezultând una dintre cele mai lungi traversări ale Carpaţilor Orientali. Totodată, LEA 400 kV Gădălin – Suceava va fi linia cu cea mai mare lungime din România, respectiv 260 de kilometri, având prevăzuţi în proiect 988 de stâlpi de înaltă tensiune (din care 967 stâlpi nou construiţi) şi va conecta două regiuni geografice importante ale României: Ardealul şi Moldova”, arată reprezentanţii companiei.

Linia va traversa judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Suceava şi un număr de 40 de localităţi.

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor a fost semnat în august 2025, în valoare de 688,3 milioane de lei fără TVA, cu o durată de execuţie de 69 de luni. Proiectul este realizat în mai multe etape, de la proiectare şi obţinerea avizelor până la execuţia lucrărilor.

Investiţia beneficiază de finanţare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în valoare de 492.452.329,63 de lei.

„Noua LEA 400 kV Gădălin – Suceava va facilita integrarea producţiei centralelor eoliene ce urmează să fie construite în Moldova şi Dobrogea, realizând în acest fel o nouă magistrală de evacuare a energiei electrice către nord – vestul României, dar şi către ţările vecine, aflate la vest de România, consolidând astfel buna funcţionare a SEN. De asemenea, realizarea acestei investiţii strategice a Transelectrica va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte creşterea posibilităţilor de dezvoltare locală prin asigurarea unei căi alternative de alimentare cu energie electrică a zonelor deficitare din acest punct de vedere din nordul Ardealului şi din Moldova”, potrivit aceleași surse.

Alte proiecte declarate de importanţă naţională

În şedinţa din 26 martie 2026, Guvernul a mai declarat ca fiind de importanţă naţională alte două proiecte de investiţii strategice ale Transelectrica: LEA 400 kV Constanţa Nord – Medgidia Sud şi LEA 400 kV Timişoara – Arad, parte din etapa a III-a a proiectului de modernizare a axului energetic din vestul ţării.

„Adoptarea acestor Hotărâri de Guvern extrem de importante arată angajamentul Guvernului României pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii energetice şi pentru susţinerea unor investiţii cu impact pe termen lung asupra economiei şi securităţii energetice. De asemenea, aceste acte normative susţin absorbţia fondurilor europene obţinute de Transelectrica pentru trei dintre cele patru proiecte declarate de importanţă naţională în ultima lună”.

Potrivit aceleiaşi surse, Transelectrica va continua implementarea proiectelor conform graficului, gestionând inclusiv procedurile de expropriere şi asigurând respectarea tuturor prevederilor legale.

Editor : A.D.